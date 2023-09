Puskás-Dallos Bogi édesen ölelte magához kisfiát - Fotó

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, szeptember 7-én Puskás-Dallos Bogi világra hozta első gyermekét, Ábelt. Férjével, Petivel nem is lehetnének ennél boldogabbak.

Fotó: Bors

Bogi pár nappal azután, hogy hazatérhettek a kórházból, betekintést engedett Ábel kiságyába, ahol a kis tündér szundikált. Túlzás nélkül ki lehet jelenteni, hogy az énekes házaspár azóta is a fellegekben jár. Peti nemrég arról is mesélt, mennyire csodálatos érzés számára édesapának lenni. Mint kifejtette közösségi oldalán, amióta megszületett Ábel, csak nézegeti ölelgeti, babusgatja, illetve próbál gondoskodni az anyukájáról is, akit jobban szeret, mint valaha.

Nemrég pedig Bogi osztott meg egy megható közös fotót kisfiával 24 órán át megtekinthető Instagram-történetében, amiben édesen magához ölelte újszülött babáját.