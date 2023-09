Majka és Babett is hazaküldte tavaly, de ő egy éven keresztül a visszatérésre készült

Engel-Iván Lili szemtelenül fiatal. Még csak 15 éves, de szinkronizál, énekel, színházban tevékenykedik, élete az előadóművészet. A Sztárban sztár leszek! előző szériájában mutatkozott be, ahol sajnos nem jutott be az élő adásba, de nem adta fel szenvedélyét, most újra szerencsét próbál a fiatal tehetség.

Engel-Iván Lili az élőadás küszöbén esett ki tavaly (Fotó: TV2)

Nem kapott senkitől bizalmat

Lili az előző szériában először Babetthez került, majd Majka megmentette őt a középdöntőben, de végül ő sem szavazott neki bizalmat az élő adásra.

„Nagyon szeretek énekelni, színpadon lenni. Nekem igazából ez az életem, és ezt a műsort mindig is meg szerettem volna próbálni. Igyekeztem úgy felfogni, hogy addig jutok, ameddig jutok. Sajnos a középdöntőben, a végén sejtettem, valahogy megéreztem, hogy engem fog felállítani Majka. Nem is nagyon tudom elmondani, hogy mit éreztem akkor. Vegyes érzelmek voltak bennem, és nagyon sajnáltam, mert nagyon közel voltam” – kezdte Lili a Metropolnak, aki már a kiesése másnapján elkezdett új dalokat keresni, hogy a hangutánzást tanulja.

Elszántan dolgozott

A fiatal tehetség kora ellenére nagyon tudatosan megtervezte, hogy miként tudna még többet fejődni, hiszen nem is volt kérdés az, hogy idén újra megpróbálja a műsort.

„Elkezdtem új dalokat keresni, látva azt, hogy milyen dalok voltak és mik tetszettek Majkának. Nem állt meg az életem, mert tanultam a hangutánzást, a színpadi mozgást, és persze mindennap szinkronizáltam. Az iskolát és az énektanárral való tanulást is ugyanúgy folytattam, és mindennap, miután hazaértem, még gyakoroltam új dalokat és mozdulatokat” – jegyezte meg az elszánt tehetség, aki ma este fog újra találkozni a Mesterekkel, és nagy ambícióval próbál újra szerencsét.