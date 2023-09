Hatalmas a boldogság: nagymama lesz a 40 éves sorozatsztár

Óriási örömhír érte az Orange Is The New Black című sorozat sztárját, ugyanis a 40 éves Dascha Polanco nagymama lesz. A többszörös Emmy-díjas drámasorozat színésznője nemrég bejelentette, hogy 23 éves lánya, Dasany Gonzalez első gyermekét várja.

A színésznő családjában hatalmas a boldogság Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció!)

Nemsokára nagymama leszek

- írta a bejegyzéshez Dascha Polanco, aki egy fotót is megosztott a lányáról, akinek éppen a pocakját simogatja.

A kommentek között a sorozat több színésznője is gratulált a leendő nagymamának és természetesen a büszke anyukának is.

„Gratulálok mindkettőtöknek! Annyira izgalmas!” – írta Uzo Aduba.

A fiatal művésznőt azonban nem csak a gratulációk, hanem a temérdek mennyiségű ajándék is elárasztott, amelyről egy fotót is megosztott az Instagram oldalán.

Az Orange Is The New Black sztárja mindössze 17 éves volt, amikor megszülte a lányát, Dasany-t, akit a színésznő édesanyja segített felnevelni. Dascha 25 évesen hozta világra második gyermekét, fiát, Aryamot - írja a Daily Mail.