Meglopták a TV2 műsorának győztesét

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória nyara nagyon sok munkával telik, de a párral mindig történik valami. Legutóbb Krisztián képeivel akart egy ismeretlen fiatal srác párra találni. Az egykori exatlonos kellő humorral kezelte a dolgot, sőt még megtisztelőnek is tartja.

„Jót nevettem rajta! Kicsit hízelgő is volt, akkor nem nézhetek ki olyan rosszul – viccelődött. – De nem értem: van, aki tényleg elhiszi, hogy én ismerkedek? Persze nem mindenki tudja ki vagyok, de legalább a személyes találkozón biztos kiderülne. A képet egy kedves követőm küldte el, még bocsánatot is kért, hogy ismeretlenül rám írt. Szerintem csak nagyon unatkozott valaki és trollkodni szeretett volna” – mosolygott Krisztián, aki azt is elárulta, hogy azért osztotta meg a képet, hogy másnak is feldobja a napját.

Viccesnek találta Krisztián, hogy valaki az ő képével akar csajozni

Fotó: Instagram/Somhegyi Krisztián

Sűrű nyár, sok munka, kevés unatkozás

A történtek azonban nem zökkentették ki Krisztiánékat. A sportolónak nagyon sűrű a nyara, de ezt egy cseppet sem bánja, mint mondja: nem szeret unatkozni.

„Sűrű a nyár, sok a munka, és már tervezzük az utazást is, bár nem feltétlenül augusztusban. A Párharcos nyereményünket szeretnénk beváltani. Két úti célunk van, de még nem döntöttük el véglegesen, melyik legyen: a Bahamák vagy a Maldív közül fogunk választani, a tervek szerint egy hosszabb időszakra, körülbelül 2 hétre megyünk majd el. Viki inkább az utazós kettőnk közül, ő rendezi a dolgokat. Én bárhol tudok pihenni, ha velem van” – mesélte Somhegyi Krisztián.

Fotó: Nagy Zoltán

Paradicsomi szigeten kéri meg kedvese kezét?

Joggal merül fel a kérdés, ha már egy trópusi szigeten van azzal az emberrel, akivel szeretné az életét leélni, akkor ott lesz a napja, amikor megkéri a kezét kedvesének?

Biztosan mondhatom, hogy nem ott lesz. Nem ez lesz a fő motivációm, hogy ott legyen. Persze terveim között szerepel, hogy megkérjem a kezét. De még nincs meg a pontos terv

– mosolygott Krisztián. A Dancing with the Stars dobogósa azonban azt elismerte, hogy Vikivel nagyon szerelmesek, és szeretné majd egyszer összekötni vele az életét.