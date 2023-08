Kiderült a titok: G.w.M legendás rokona Zámbó Jimmy lehet

Amikor az ember azt hihetné, hogy Varga Márk, azaz művésznevén G.w.M már nem tud újat mutatni – hiszen az élete egy nyitott könyv lett az elmúlt időszakban a magyarok számára –, akkor jön egy éles csavar a zenész körül.

Fotó: Instagram

Egyvalamit kevesen tudtak róla!

A rapper egy titokról rántotta le a leplet, amelyről a Hot! magazinnak mesélt:

Magabiztos csávónak gondolom magam, így nem izgulok: inkább izgatott vagyok. Itt már nem az van, hogy ki kell menni, és egyszemélyes rapsztár vagy: itt a zenekarral családként működünk együtt, és úgy kell összedolgoznunk.

De hiszek a kollégáimban, mert mindenki remek zenész, és alázatosan készült – ecsetelte siófoki koncertjén a színpadra lépés előtt a Hot! magazinnak G.w.M.

A karrierjében nem csak ő ennyire biztos, hiszen a hozzá legközelebb álló személyek szerint sem véletlenül sikeres abban, amit csinál. Ezúttal is ott volt mellette, testközelből támogatta őt a szerelme, Kulcsár Edina, sőt még a gyerekei is elkísérték a koncertre a rappert. Micsoda erőt adhat, ha valakiért ott szurkol az élete párja egy ilyen nagy napon, hogy együtt érezhessék a siker mézédes ízét! Egy biztos: a szerelmük egészen a csúcsig repíti őket!

– Szerencsére az egész család támogat. Kiskoromban a nagymamám néha fejen kólintott, amikor azt mondtam, hogy rapper leszek (nyilván mert azt sem tudta, mi az), de ma már minden körülöttem lévő ember támogat, és büszke rám a családom. Az pedig, hogy bíznak bennem, csodálatos érzés – mesélte nagy mosollyal.

„Dédimamámhoz sűrűn járt fel Jimmy”

A famíliájában nem ő az első zenész, visszagondolva pedig egy izgalmas ágat is lehet találni a családfáján, amire nagyon is büszke a rapper. A Király, azaz Zámbó Jimmy igazán közelről ismerte a kis Márkot, hiszen minden bizonnyal egészen szoros szálak fűzték össze a két családot.

– Édesanyám részéről az összes felmenőm zenész volt. Anyai részről a nagy­ma­má­mék Zámbók, kiskoromban a dé­di­ma­mám­hoz sűrűn járt fel Jimmy, és játszott is velem, de nagyon kicsi voltam, így csak halvány emlékeim vannak róla. Így aztán lehet, hogy van rokoni kapcsolat is köztünk. Nekem ez az út adott volt: vagy csibész leszek vagy zenész. Így ötvöztem ezt a kettőt, és most itt ülök, de szerencsére inkább zenész lettem – emlékezett nevetve a rapper.