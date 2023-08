Feladta a szervezete, meghalt a tüdőátültetésen átesett legenda

Régóta fennálló tüdőbetegség miatt, 66 éves korában elhunyt Ron Cephas Jones színész. Leginkább a This Is Us című családi drámában alakított szerepéről volt ismert a nézőknek, amely 2016-tól tavalyig futott az NBC-n. 2018-ban és 2020-ban két Emmy-díjat is nyert. Utóbbit ráadásul lányával, Jasmine Cephas Jonesszal együtt, ezzel ők lettek az első apa-lánya páros, akik ugyanabban az évben kaptak díjat.

Cephas Jonesnak hosszú távú kapcsolata volt lánya édesanyjával, a brit énekesnővel, Kim Lesley-vel, de soha nem házasodtak össze.

A színészt rengetegen gyászolják, az egyik közösségimédia-felhasználó szerint Cephas Jones kiváló karriert tudhat maga mögött, amely a This Is Us című drámában tetőzött, ahol a főszereplő Randall Pearson biológiai apját alakította. Egy másik rajongó szerint a színész mélyen megérintette a nézők szívét.

Cephas Jones 2021-ben beszélt először arról, hogy krónikus tüdőbetegséggel küzd, és az előző évben kettős tüdőátültetésen esett át – írja a The Sun.