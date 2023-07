L.L. Junioréknál családi idill van, III. Károly és Vilmos herceg között kellett dönteniük a rajongóknak, és vajon G.w.M-nek üzent volt szerelme?

L.L. Junior imádja a gyerekeit, ezért igyekszik minden fronton harcolni, hogy kislánya jogilag is vele élhessen. Ezért a rapper többször is megmutatta már, hogyan telnek a mindennapjai, amikor a kis Lili vele van. Legutóbb egy fotót is posztolt arról, hogy édesanyja éppen mesét olvasott a picinek. A képhez csak annyit fűzött a rapper: „Családi idill”

Családi idill. Fotó: Instagram





Kire figyeljenek?

III. Károly király és Vilmos herceg kapcsolata kiválónak mondható. A rajongóknak azonban most dönteniük kell, melyik rangos programra helyezik a hangsúlyt. November 7-én ugyanis a királynak az első állami megnyitója lesz a Parlamentben. A másik pedig Vilmos Herceg és Kate Middleton szingapúri útja, ahol az Earthshot-díj átadóján vesznek részt.

G.w.M exe dalban üzent. Fotó: TV2





G.w.M-nek üzent Nagy Melanie?

TikTokon terjed egy videó, amin éppen Nagy Melanie énekel a kamerák előtt. A kommentelők úgy gondolják, hogy G.w.M-nek üzenhetett ezzel.

„Mert a szívem téged szeret, bármi legyen, tudja meg az egész világ. Bolond vagyok, mert téged szeretlek, pedig tudom jól a választ, amit adtál te nekem. Bezárt kapukat hiába zörgetek, tudom jól, tiéd úgysem leszek. Legalább egyszer hallgass meg, s azután ígérem elmegyek. Légy boldog, én úgysem leszek” – énekelte Melanie, aki a dal végét módosította egy kicsit és azt énekelte, hogy dehogynem leszek.

Jöhet a kistesó?

Év elején került mélypontra Király Viktor és Király-Virág Anita házassága. Azóta többször is elmondták, hogy dolgoznak a kapcsolatukon. Mostanában egyre több jel mutat arra, hogy a pár különköltözött. Nemrég Anita kérdezz-feleletet indított az Instagram-oldalán, ahol megkérdezték, hogy Kolennek szeretnének-e kistestvért, amire Viktor felesége azt válaszolta, hogy nagyon is örülne neki. Egyelőre a legfontosabb kérdés, hogy a szülőknek sikerül e visszatalálniuk egymáshoz?

Sokáig verejtékben úszva riadt fel

Gallusz Niki őszintén mesélt arról, hogy 13 év után miért szakítottak exével.

„Amikor elváltunk egymástól, mert az eltérő biológiai óránk teljesen ellehetetlenítette az együttélést – én bagoly vagyok, ő meg korán kelő típus, egymás idegeire mentünk –, még sokáig verejtékben úszva riadtam fel éjszakánként” – mesélte egy interjúban a gyönyörű színésznő, aki jelenleg a munkájával van elfoglalva.