Gallusz Niki kitálalt a szakításáról: Sokáig verejtékben úszva riadtam fel éjszakánként

De most már talán elmondhatom, hogy mindegyikünknek van egy másik csírázó kapcsolata. Nekem egy férfival. De az biztos, hogy pasiban is az érzékeny és intelligens típus jön be, aki nem azzal intéz el egy színházi előadást, hogy jó volt, csak a hangosítás kicsit gyenge, hanem alaposan kielemzi a látottakat. Nehéz engem tűzbe hozni, sokat kell velem beszélgetni, de nem vagyok jégkirálynő, ha felforrósodom, az sokáig kitart. Így vagyok a munkámmal is. Szenvedélyesen szeretem, amit csinálok.