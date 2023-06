Újra szerelmes a gyönyörű magyar műsorvezető, rejtélyes férfi rabolta el a szívét

Nagyot fordult a világ Somossy Barbarával, a Duna Tv-n június 17-től látható NYÁR 23 gyönyörű műsorvezetőjével, aki nem mellesleg Koltai Lajos filmrendező mesterszakos hallgatója, és januárban megkapta a torontói Student & Young Filmmakers Film Festival legjobb rendezőnek járó elismerését a Sose lesz vége című kisfilmjéért.

Somossy Barbira újra rátalált a szerelem Fotó: Máté Krisztián/Metropol

A 30 éves tévés rendkívül elfoglalt, sorra keresi az új kihívásokat, a filmrendezés pedig egészen új dimenziókat nyitott meg számára.

Nem olyan rég újra rátalált a szerelem egy rejtélyes, civil férfi személyében.

„Szeretném óvni a magánéletemet, de annyit elárulhatok, hogy párkapcsolatban élek, rám talált a szerelem. Ő nemcsak a párom, de a társam, a támaszom és a szövetségesem is egyben, mindenben támogatjuk egymást. Nem szakmabeli, de ennél többet nem is szeretnék róla elárulni” – mondta sejtelmesen a Metropolnak Barbi, aki immár negyedik éve a Duna Tv nyári műsorának egyik műsorvezetője, a nyár pedig számára egyet jelent a szabadsággal.

A NYÁR 23 csapata. Fodor Imre, Rátonyi Kriszta, Somossy Barbi és Forró Bence Fotó: Máté Krisztián

„A nyár számomra egyenlő a szabadsággal, ilyenkor mindenki mosolygósabb, nyitottabb. Ezt látom azokon az ismert művészeken is, akik vendégként érkeznek hozzánk. Bár már számtalan szituációban találkoztunk, de a nyári, Balaton-parti közegben sokkal jobban megnyílnak, mint egy stúdióban. Nyáron egyébként szerintem mindenki életerősebb, én is ezt érzem, az alkotói kedvem is nagyobb, így még azt sem bánom, hogy ez a nyár nekem nem a pihenésről szól majd, hanem a munkáról” – árulta el Barbi, akit a számára oly biztos hátországot nyújtó családja is a magyar tengerhez köt.