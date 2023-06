Molnár Anikó felrobbantotta a netet szexi képével – Fotó

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Molnár Anikó még február elején jelentette be, hogy belevág az erotikus tartalmak gyártásába, és elindítja saját OnlyFans-oldalát.

Molnár Anikó

Anikó szívesen beszél a vállalkozásáról, egyfelől mert nem érzi úgy, hogy szégyellnie kellene, amit csinál, másfelől magasról tesz az idegen véleményre. Mint egy korábbi interjújában elmondta, csakis magának akar megfelelni, és úgy érzi, hogy 47 éves korában még van annyira jó kondícióban, hogy megteheti, hogy lenge öltözékben mutatja meg magát.

Most pedig Instagram-oldalán dobta le a bombát szexi fényképével. Ugyanis egy olyan fekete felsőt húzott fel, ami pont átlátszó a melleinél, ezzel pedig felfedte intim tetoválását is. A képhez írt pár sorával pedig OnlyFans-követőit is bizonyosan felcsigázta.

„Mit szólnátok hozzá, hogyha holnap ismét nagyot robbantanék, és még egy határt feldöntenék?” – írta sejtelmesen szexi fotójához Anikó.