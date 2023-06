Gólyahír: Másodjára is anya lett az 53 éves Naomi Campbell – Fotó

Ahogy arról a Metropol is írt korábban, a gyönyörű topmodellnek 2021 májusában megszületett az első gyermeke, most pedig újabb gólyahírről számolt be.

Naomi Campbell másodjára is édesanya lett Fotó: Getty Images

Naomi Campbell akkor jóformán a fél világot meglepte a hírrel, hiszen senki nem tudott róla, hogy a modell terhes lett volna, azóta sem tisztázott, hogy kislányát örökbe fogadta vagy béranyától született.

A legtöbben azonban az utóbbira tippelnek, hiszen azóta többször is úgy fogalmazott, hogy kislánya az ő gyermeke, és nem másé. Most pedig ismét sokkolt mindenkit, ugyanis csütörtök este bejelentette, hogy 53 évesen másodjára is anya lett.

A modell Instagram-oldalán osztotta meg az örömteli hírt, bejegyzéséből pedig az is kiderült, hogy ezúttal kisfia született.

Igazi ajándék Istentől

– írta.