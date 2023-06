Koncert buktatta le Marics Petit és barátnőjét

Marics Peti és Tóth Andi viharos szakítását követően több pletyka is napvilágot látott arról, hogy az énekes időközben tovább is léphetett. Választottja ráadásul nem más, mint egy színésznő, aki egyúttal Petivel is dolgozott már együtt a ValMar klipjeiben. Bár az érintett felek nem erősítették meg egyelőre a híreszteléseket, a barátok és a rajongók már többször látni vélték őket, legutóbb például pont a Marics koncertjén.

Alig, hogy szakított Tóth Andival, máris szintet lépett Marics Peti és Kovács Gyopár (kis képen) kapcsolata? Fotó: Bors

Ahogy az lenni szokott, a ValMar duóját el szokták kísérni az aktuális barátnők is a fellépésre, ám miután Andi és Peti szakítottak, csupán Milo kedvese, Petra maradt a közönség soraiban. Legalábbis eddig... Múlt vasárnap ugyanis egy szemtanú látta Gyopárt is a tatabányai fellépésen, ahogy önfeledten beszélgetett Petrával és Milo édesanyjával – írja a Bors.

– A tegnapi ValMar koncerten ott voltak a barátnők is. Marics Petivel Gyopár, Milóval a barátnője. A pletyka szerint Gyopár az Ütős 5-ös forgatása óta van a képben – számolt be valaki a Redditen, ugyanakkor bizonyítékkal sajnos nem tudott szolgálni.

– Milán anyukájával álltak egy ideig. Gyopáron farmerdzseki-szerű volt – tette hozzá az informátor, aki szerint a színésznő jelenléte is alátámasztja, hogy Peti és Gyopár egy párt alkot, hiszen Andi annak idején ugyanígy kísérgette szerelmét a koncertekre.

Kovács Gyopár Tóth Andit helyettesíti?

Nos, a csinos színésznő nem csak a fellépések alkalmával van Peti mellett, de több ValMar klipben is szerepet kapott. Ezzel semmi probléma nem volna, ám a rajongók mégis nehezményezik a döntést, hiszen Gyopár állítólag azokban a videókban szerepelt, melyek Andinak íródtak eredetileg. Többen az énekes fotója alatt is háborogni kezdtek, mondván, hogy minden aktuális barátnőnek ez lesz majd a sorsa, azonban a ValMar frontemberét ez láthatóan nem érdekli. A "klipsorozatban" még feleségül is vette Gyopárt, amivel ténylegesen felborzolta a kedélyeket.

– Ebben a klipben Gyopár Andi szerepét vette át! Peti ezt a számot még neki írta. Tök ciki, hogy most meg a másik szerelme veszi át, ugyanazzal a szöveggel. Inkább idegen lánnyal kellett volna. Vagy Petinek az érzelmek ennyire nem számítanak? Akkor az nagy baj... – fogalmazott egy csalódott rajongó Peti fotója alatt, aki egyúttal egy kommentcunamit is beindított.

Ez a dal Andiról szól, mégis az új barátnő szerepel a klipben. Érdekes...

– fakadt ki egy másik kommentelő.