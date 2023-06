Ledöbbentek a rajongók: furcsa dolgot szúrtak ki Vajna Timi képén – Fotó!

Vajna Timitől már megszokhattuk, hogy gyakran oszt meg magáról szexi fotókat. 40. születésnapjára pedig olyan képet tett fel magáról, amelyet az Instagram nemrégiben letörölt.

Rövid hajra váltott Vajna Timi Fotó: Markovics Gabor

A barna szépség ezúttal nem villantott, de még csak nem is modellkedett, viszont a rajongók így is azonnal felkapták rá a fejüket. Andy Vajna özvegye ugyanis megújult külsővel jelentkezett be az oldalán: levágatta a haját. A csinos modell pedig jó döntést hozott, hiszen ez az új stílus nagyon jól áll neki.

Ez pedig abból is kiderül, hogy a követői alig győzték dicsérni őt. Azonban a rajongók egy másik furcsa dolgot is kiszúrtak a képen.

Nagyon jól áll ez a ruha! Egyszerű és mégis nagyon elegáns. Persze rajtad minden ruha nagyon jól mutat

– dicsérte Vajna Timit az egyik kommentelő.

Amerikai Herendi? Wow…

– szögezte a kérdést a modellnek egy másik hozzászóló.

Mutatjuk, ekkorára vágatta le a haját Vajna Timi: