Kulcsár Edina: „Remélem, nem most szóltam el magam!”

Friss bejegyzéssel és egy követői számára kifejezetten örömteli ígérettel lepte meg rajongóit Kulcsár Edina az Instagram-oldalán.

Fotó: Knap Zoltán

„Ma 4 hete, hogy megszületett a 3. csodám! Emlékszem, hogy az első és a második szülésem után arról tudtam csak beszámolni, hogy folyton éjszakázom, mennyire fáradt vagyok és azt fejtegettem, hogy vajon fogok-e még aludni. Most pedig csak azt tudom mondani, hogy kipihent vagyok és szinte semmilyen nehézséget nem tapasztaltam még amióta 3 gyermekes anyuka lettem, legalábbis eddig nem. (Remélem nem most szóltam el magam.) Nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt a rengeteg kedves üzenetet, amit az elmúlt időszakban kaptam. Most már aktívabb leszek mint eddig. (...)”

– írta Edina.

„Ahh Edina,nem akarom az ördögöt a falra festeni, de az első 4 hétben nálam is így volt, a gyerek csak evett és aludt. Hálás is voltam a sorsnak, hogy mivel kis korkülönbség van (11 hónap) így de jó lesz. Aztán bemutatkozott a kicsikém.”

– jegyezte meg az egyik rajongó, de nem tudta megijeszteni Edinát, aki a következőt írta neki:

„Én már ezért az egy hónapért is hálás vagyok.”

Más nem csak örült Edina örömének, de magyarázatot is adott a sztárnyuka nyugodt babájára.

„Mert a baba is érzi, hogy kiegyensúlyozott, és boldog az anyuka. Sokat számít, nekem egy fiam van, már felnőtt, de emlékszem, hogy 2 hetes korától imádott aludni és ez ma is így van.”

„8 hónapig az én kislányom is egy angyal volt...na azután a mozgasfejlodessel egy kis ördög lett.”

– jegyezte meg egy másik anyuka.

„Az én kislányom már most 1 éves elmúlt, de ugyanilyen kis nyugodt baba volt, azóta sincs vele gondom és akkor sem volt semmi, már 1 hónapos kora óta átalussza az éjszakát. Sokat számít szerintem, hogy lelkileg hogy telt el ez a 9 hónap.”

– vélekedett egy újabb hozzászóló édesanya.

Kulcsár Edina – friss fotóval megtámogatott – bejegyzését ITT tudod megtekinteni.