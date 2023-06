Komoly változást jelentettek be: két csatornát eltörölnek, hármat pedig bevezetnek

A magyar ember egyik legkedvesebb időtöltése a tévézés. Egy fárasztó nap után nagyszerű élmény családunk körében lekucorodni a kanapéra, ahol együtt nézhetjük a jobbnál jobb műsorokat. Éppen emiatt százezrek fognak meglepődni a legújabb változtatáson. A Digi TV előfizetőitől ugyanis most elvesznek két csatornát, ugyanakkor hármat be is vezetnek.

A Digi TV előfizetői komoly változásokkal néznek szembe / Fotó: Pixabay

A Digi TV igyekezett mérlegelni, hogy a magyar nézők milyen igényekkel kapcsolják be a televíziót, ezért fontos döntéseket hoztak. 2023 augusztusától már nem lesz elérhető a Fix TV HD, helyette ugyanis az Ozone HD-t nézhetjük, amely olyan realityket ad, mint a Raktárvadászok, az Oak Island átka, a Zálogcsillagok, a Tűzben edzett vagy a Texasi raktárvadászok.

A legtöbb magyar nézőnek valószínűleg nem fog hiányozni a román nyelvű PRO TV International, helyette azonban bevezetik a Heti TV-t. De már a következő hónapokban is komoly változás jön, ugyanis július 4-től debütál a Magyar Mozi TV, amelyen tematikusan klasszikus magyar gyártású filmek kapnak majd helyet, mint például a Família Kft., a Privát kopó. A filmek közt ott van a Szamba, a Szőke kóla, a Presszó, az Isztambul, a Dealer vagy a Hajnali láz – írja az Origo.hu.