Gyász: elhunyt a híres énekesnő, a bossa nova királynője

Meghalt Astrud Gilberto brazil énekesnő, az 1960-as években legendássá vált The Girl from Ipanema című dal előadója - közölte a művész családja helyi idő szerint kedden.

Fotó: Pixabay.com

Unokája, Sofia Gilberto tájékoztatása szerint a 83 éves énekesnő az Egyesült Államokban, Philadelphiában hunyt el hétfőn.

"Azt a szomorú hírt hozom, hogy a nagymamám ma csillaggá vált, és újra a nagypapám mellett van" - közölte Astrud Gilberto uniokája az Instagramon. Astrud Gilberto férje, Joao Gilberto maga is énekes volt, 2019-ben halt meg.

"Nyugodj békében, örök múzsám! Most már a madarakkal és angyalokkal énekelsz" - írta szintén a közösségi portálon Joao Gilberto másik házasságából született lánya, Bebel Gilberto.

Mark Lambert amerikai énekes Astrud Gilbertót búcsúztatva azt emelte ki, hogy az énekesnőnek mindenki másnál nagyobb szerepe volt abban, hogy a világ megismerhette a brazil zenét.

A The Girl from Ipanema 1964 tavaszán jelent meg, és az eredetileg portugál nyelven megjelent Gareta de Ipanema angol nyelvű feldolgozása. Az eredeti két évvel korábban debütált Brazíliában, Tom Jobim szerzeménye, szövegét pedig Vinicius de Moraes írta. Az angol változat szövegét Norman Gimbel szerezte, és Astrud Gilberto mellett a korszak legendás szaxofonosa, Stan Getz is közreműködött a felvételen.