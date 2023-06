Csákányi Eszter részleteket árult el a színészóriás örökségéről: „Meg akartam előzni, hogy odaadja valakinek”

Csákányi Eszter épp olyan csodálattal figyelte Psota Irén minden megnyilvánulását, a játékát és a megjelenését, mint mindenki ezen a sártekén. A 2016-ban elhunyt színészóriás maga volt a megfoghatatlan, tökéletlen tökéletesség. Hektikus öltözködése talán senki másnak nem állt volna olyan jól, mint neki. Eszternek ezért is ugrott be nem sokkal a gyászhír megjelenése után, hogy neki bizony meg kell szereznie Psota emblematikus sapka-, sál- és napszemüveg-gyűjteményét. A Kossuth-és Jászai Mari-díjas színésznő erről is beszélt Kadarkai Endre, Szavakon túl című műsorában.

Csákányi Esztert lenyűgözte Psota Irén stílusa Fotó: YouTube

„Jó esetben betolják egy raktárba...”

„Psota Irén elképesztően öltözködött. Imádtam az ízlését a vadságát. Teljesen önazonos volt, őrületekbe öltözött, de jól állt neki.

A halála után egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy az a mérhetetlen sok sapka, sál és napszemüveg hova fog kerülni.

Arra gondoltam, hogy jó esetbe betolják egy raktárba a Madách Színházba, ahogyan én is az édesapám holmijait a Katonának adtam, hiszen az egy nagyszerű hely arra, hogy hordják őket” – kezdett bele a nem mindennapi történetbe Csákányi Eszter, aki bár hezitált, végül elszánta magát és megkereste Psota örököseit.

„Felmentem a lakására és kedvemre válogathattam”

„Azonnal felhívtam a színház titkárságát és megkérdeztem, ki, vagy kik az Irén örökösei. Adtak egy telefonszámot, de hát ott volt a gyász. Nyomasztott is, hogy, hogy néz az ki, ha felhívom és közlöm, hogy szeretném megvenni a sapkákat, de valahogy úgy éreztem, hogy az illető talán megérti ezt. Meg akartam előzni, hogy odaadja valakinek. Meg is értette, állati helyes volt. Felmentem a lakásra és kedvemre válogathattam” – idézte fel a színésznő, aki már azt is tudja, ki az a fiatal pályatársa, akire majd ő szeretné hagyományozni saját ruhatárának egy részét és kire bízná a feladatot, hogy őrizze tovább Psota Irén „hagyatékát”.

Psota Irén sapkái tovább öröklődnek... Fotó: Bors

„Ezt még nem mondtam neki soha...”

„Van nálam otthon egy nagy kristály tál és arra rátettem Irén egyik gyönyörű, csillogós sapkáját és a napszemüvegét és az úgy ott van. Nem veszem fel egyiket sem, mert nincs rá alkalom. Van jelöltem, akire majd egyszer ráhagyományoznám ezeket a sapkákat és az én cuccaimat is. Takács Nóra Dia, aki egy csodálatos színésznő, csak más alkat. Szóval majd egyszer feljön és kiválogatja azt, ami neki jó” – mondta elérzékenyülve a színésznő, aki épp a beszélgetés közben gondolt arra, hogy ezt a tervét meg is osztja fiatal kolléganőjével, akiért egyenesen rajong. „Ezt még nem mondtam neki soha, de azt tudja, hogy rajongok érte.”

Talán mindezt le is kéne írjam, ezekre már kéne, hogy gondoljak, hiszen lassan százéves vagyok.

Ötvenkét éve vagyok a pályán és ez azért egy szép szám. Büszke is vagyok rá” – mondta Csákányi Eszter.