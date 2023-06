40 év után ismét megtörténik a csoda Károly királlyal: ünnepelhet Anglia

1986 óta idén először a brit uralkodó ismét lóháton vesz részt a Trooping the Colour felvonuláson. A 37 éve nem látott hagyománnyal utoljára még II. Erzsébet élt a születésnapján, amihez most pedig úgy látszik, hogy fia, III. Károly is kedvet kapott.

Károly király kedvet kapott a lovagláshoz, feléleszt egy régi hagyományt Fotó: WPA Pool

A Trooping the Colour felvonulást június 17-én tartják, ekkor ünneplik hivatalosan a brit uralkodó a születésnapját, függetlenül attól, hogy az a naptár szerint mikor van. Károly király tényleges születésnapja november 14-én van, ekkor azonban csak egy zárt körű ünnepséget tartanak.

A június 17-ei ünnepségen Károly először ünnepli majd királyként is a születésnapját, ezért is döntött úgy, hogy visszahozza régi hagyományt, és lóháton vesz részt az eseményen.

Legutóbb 1986-ban édesanyja, II. Erzsébet ünnepelt így, ezt követően azonban már csak hintóban ülve vett részt a parádén – számolt be róla a FoxNews.