Király Viktor: Már most komoly véleménye van a hároméves fiamnak a zenémről

Hétvégén lett hároméves Király Viktor kisfia, Kolen. Ebből az alkalomból kerestük meg az énekest, hogyan tekint vissza az elmúlt időszakra, mint édesapa.

„Egyvalamit biztosan állíthatok, hogy repül az idő. Azt hittem, sokkal lassabban fog, de bevallom tévedtem. Nagyon gyorsan nő, kíváncsi, mindenről kérdez, rengeteget beszélgetünk” – kezdte lelkesen Viktor, aki azt is hozzátette, hogy imád apuka lenni.

„Most a dackorszakát éli, de nincs okom panaszra. Persze szólhatunk neki, hívhatjuk, ha nem akar, nem mozdul meg” – nevetett. „De büszke vagyok rá, mert nagyon érzelmes, szenzitív gyerek, aranyból van a szíve. Eddig az anyás korszaka volt! Az első három évben sokkal nagyobb szüksége volt az édesanyjára, mint rám. Most kezd csak kinyílni, most jön el az apás időszak. Több időt is töltünk együtt, megtaníthatom majd focizni akár, de egy-két próbára is szívesen eljön velem” – büszkélkedett Viktor.

Viktor legnagyobb kritikusa Kolen

Az alma nem esett messze a fájától, ez a mondás Viktorékra is igaz, a kis Kolent már most vonzzák a hangszerek. Az énekes el is mondta, hogy fia sokszor megjelenik mellette, amikor például a zongorán játszik. A kisfiúnak komoly véleménye van édesapja dalairól.

Már többször is volt a koncertemen, szereti a dalaimat, vagy ha énekelek. Például mikor együtt utazunk, mindig kéri, hogy énekeljem a Nagy a baj-t. De volt olyan is, hogy megmutattam neki egy régebbi, pontosabban a Fire című dalomat, amiről inkább váltani kellett, természetesen az előbbire. De ő a legőszintébb visszajelzésem, ha neki tetszik tudom, hogy az sláger lehet

– nevetett Viktor, aki azt is elmondta a Metropolnak, hogy nem fogja erőltetni gyermekére, milyen szakmát válasszon. De bármit is választ, később biztosan számíthat szüleire.