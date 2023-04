„Párkapcsolatfüggő vagyok” – vallotta be Zámbó Krisztián

Ahogy arról korábban már a Metropol is beszámolt, Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska újra egy párt alkotnak. Krisztián most a hot! magazinnak mesélte el, hogyan éli a mindennapjait, és milyen függőségben szenved.

Zámbó Krisztiánnak sosem volt szokványos élete, igyekszik ezen kicsit változtatni Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Soha nem volt szokványos az életem, a családom és a párkapcsolataim sem voltak átlagosak. Úgy érzem, annyi inger ért az évek alatt, hogy már egyre inkább vágyom arra, hogy egyedül legyek és ki tudjam kapcsolni az agyamat. Az utóbbi időszakban azt is sikerült megtanulnom, hogy aktívan kell elfoglalnom magamat ahhoz, hogy ne jöjjenek elő a negatív gondolatok. Persze a túl sok egyedüllét sincs jó hatással rám, mivel társaság- és párkapcsolatfüggő vagyok, de nekem is szükségem van az énidőre

– vallotta be Krisztián, aki azt is hozzátette, hogy erre van egy kialakult módszere is. Elmondta, hogy a délutánt olyan dolgokkal tölti, amik örömöt okoznak neki, így rajzol, olvasgat vagy éppen főz, azonban az igazi kikapcsolódást mégis egy nagy kád habfürdő jelenti a számára.

Cél az alacsonyabb koleszterin

Az is kiderült a beszélgetésből, hogy étkezési szokásai is teljesen új irányt vesznek, szeretne ugyanis vegetáriánus lenni.

Szeretném, hogy alacsonyabb legyen a koleszterinszintem és javuljon a közérzetem. Eddig azt tapasztalom, hogy egész jól sikerül tartanom az étrendet, és ha minden jól megy, pár kilótól meg is szabadulok nyárig. De hangsúlyozom: elsősorban az egészségesebb életmód elérése a célom

– magyarázta Krisztián.