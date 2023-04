Minden összeomlik Tóth Andi életében?

Szakmailag a csúcson van, de érzelmileg egy feneketlen szakadék szélén lavíroz Tóth Andi, aki pár héttel ezelőtt váratlanul bejelentette, hogy nem énekel többé. Az énekesnő azt mondta, hogy nem találja már az örömöt a zenei alkotásban, ezért inkább egy divatmárkát indít el, és fiatal tehetségeket istápol, hátha ezen a területen megtalálja újra önmagát. Az újrakezdésben természetesen támogatta őt a szerelme, Marics Peti is, aki viszont már nem lesz vele a siker felé vezető úton, ugyanis péntek reggel bejelentették: szakítottak.

Tóth Andi körül minden összeomlott Fotó: Metropol

Tóth Andira nehéz idők várnak, de talán már hozzá van szokva a nehezített pályához, hiszen soha nem kapta ölbe a boldogságot. A fiatal tehetség élete fenekestül felfordult, mikor 15 évesen berobbant a köztudatba egy tehetségkutató műsorban, amit csont nélkül meg is nyert. Azóta a Dancing with the Stars című showműsorban a tánctudását is megmutatta, a Hazatalálsz című TV2-es sorozatban pedig az egyik főszereplőt alakította.

Hosszú távra terveztek Marics Petivel

Nemrég még úgy tűnt, hogy a karrierje csúcsán van. Szerelmi élete is rendezettnek tűnt: mutatós párost alkotott a ValMar zenekar egyik frontemberével, Marics Petivel. A fiatalok nemrég kertes házba költöztek, és egy kutyát is vettek, amivel úgy tűnt, kiteljesedett Andi élete.

Tóth Andi és Marics Peti hosszútávra terveztek Fotó: Bors

A látszólagos idill azonban ingatag lábakon állt, s nemrég kártyavárként dőlt össze minden, ami Andit boldoggá tette.

Befejezte az éneklést

Március elején Andi egy őszinte videóban vallott arról, hogy meghozta a nehéz döntést: felhagy az énekléssel. Ezzel gyakorlatilag elzárja magát mindattól, ami eddig a legnagyobb eufóriát hozta az életébe.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a visszavonulás nem egyik pillanatról a másikra történik, ugyanis eddig ki nem adott dalait ezekben a hetekben felénekli, és új lemezzel jelentkezik.

Ebben az időszakban nemcsak az énekesi karrierjét gyászolhatja, hanem a párkapcsolatát is. Hetek óta pletykálták különböző jelekre alapozva, hogy a kapcsolatuk véget ért. A legtöbb intő jel a Sztárban Sztár műsorában mutatkozott meg. Míg a páros az első adások alkalmával a szünetekben együtt mozgott, az elmúlt hetekben már inkább kerülték egymás társaságát. Folyosói pletykák szerint hetek óta külön autóval érkeznek a forgatásra és külön lakókocsiban is készülnek elő a műsorra.

A legfigyelmesebb nézőknek pedig az is szemet szúrt, hogy míg a fiatalok eleinte sokszor azonos pontszámot adtak egy-egy produkció után, mostanra egyre eltérőbb a véleményük. Peti sokszor az egekig magasztalja Gubik Petra produkcióit, míg Andi szigorúan bírálja a fiatal énekesnőt. Közben Andi nem titkoltan Trap kapitányt választotta magának egyik kedvencének.

Anyagilag is nehéz helyzetbe kerül

Szakításuk tehát megnehezíti a műsorbeli együttműködésüket, de még nagyobb problémát jelenthet a lakhatási kérdés. A páros nemrég bérelt egy budai kertes házat, amiből a hírek szerint Peti már el is költözött. A becsült ár alapján sejthető, hogy Andira havonta akár több százezer forintos plusz költség hárulhat, ha egyedül marad a lakbér és egyéb kiadások fizetésére. Nem is beszélve közösen vásárolt kutyájuk, Bailey ellátásáról: a kutyust rendszeresen hordja trénerhez, de az orvosi ellátások, eledel sem kis összeg.

Kapott hideget-meleget

Andit a közvélemény sem kímélte sosem. Hetekig tartotta lázban az országot egy rejtélyes ügy, melyről csak ennyit tudott a publikum: egy híres magyar énekesnőt kórházba vittek drogtúladagolás miatt. Sokan úgy vélték, Tóth Andi lehet a kérdéses személy.

De lényegében már a felbukkanása óta jobban érdekelte a közvéleményt az alakja és a viselkedése, mint a zenéje. A Borsnak nemrég így fogalmazott:

Két-három évig nem is szólt rólam semmi azon kívül, hogy »Tóth Andi elkezdett felnőni és kinőttek a mellei…« Szóval nem tudtak békében kinőni, szegények!”

Tóth Andi egyedül maradt Fotó: Szabolcs László

Nagyon úgy tűnik, hogy mostanra igencsak kicsúszott a lába alól a talaj. Március eleji videójában úgy fogalmazott, hogy már csak két emberre számíthat: Istire, aki egyben a menedzsere és Ada nevű barátnője. Szüksége is lesz rájuk az embert próbáló időszakban.