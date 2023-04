Eddig tűrte Megyeri Csilla, teljesen kikelt magából

Népes követőtáborral rendelkezik Megyeri Csilla, akinek tízezrek kísérik figyelemmel a mindennapjait, valamint azt is, hogyan szerepelt a Troll a konyhában című gasztrorealityben. Jobban mondva nem a szereplés volt az elsődleges dolog, amivel felhívta magára a figyelmet, jóval inkább arra irányultak a kommentek, hogyan néz ki a fotókon.

Csillának elege lett a negatív kommentekből

Fotó: Ripost

Sok negatív visszajelzést kapott a képek láttán, sokak azt nehezményezték, hogy egyetlen képet sem tesz közzé magáról anélkül, hogy filtert használna, emellett többen úgy vélték, túlzásba viszi a plasztikai beavatkozások számát. A durva megjegyzéseket Csilla az esetek többségében humorral védi ki, most azonban olyan kritikaáradat zúdult a nyakába, amit nem tudott szó nélkül hagyni. Ebben az esetben ugyanis törölte a kommenteket, és egy laza mozdulattal tiltotta a gonoszkodó felhasználókat is. Ezt követően felhívta a figyelmet arra, miért rossz ötlet, ha ezek után még valakinek kedve támadna a trollkodáshoz.

„Na akkor… Most pont ráérek… Ha nem tetszik valakinek valami velem kapcsolatban – adok egy szuper jó tanácsot: tiltás/törlés! Nem bonyolult ez. Az egybites agyúaknak pedig üzenem…: fogjátok már fel, hogy nekem/nekünk ettől nem lesz rosszabb, és nektek sem lesz jobb az életetek. Bátran lehet elemezgetni a képeimet: nagyítani, kicsinyíteni, tenni-venni. Élőben hála istennek ettől jobban nézek ki, a két kép pedig nem ugyanaz!” – szúrta ki a Ripost. Az influenszer Instagram-sztorijából kiderül, hogy a durva kommenteket író követőket is törölte, ám azzal valószínűleg nem számolt, hogy egyéb felületeken is betámadják őt az emberek.

Még nincs vége

A Reddit egyik felhasználója feltöltötte a fotót, alatta pedig ugyanúgy elindult a véleményezés.

Pedig »ő élőben hál’ isten szebb«. Csak akkor nem értem, minek a képekre retus… Sőt… még ha nem is szebb sincs baj… A baj azzal van, hogy másnak akar látszani…

Persze olyan is akadt, aki a védelmére kelt:

Mondjuk az első képen amúgy is borzalmas a minőség, más a fejtartás, az arckifejezés. Egyébként szerintem Csilla szép nő, láttuk már műsorokban, ott sem tudja megszerkeszteni magát, előnytelen kép meg bárkiről készülhet.