Pikáns titkot fedett fel a világsztár: „Superman vette el a szüzességem!”

Igencsak pikáns titokról rántotta le a leplet a Hulu új dokumentumfilmjében Brooke Shields: ugyanis nemcsak azt árulta el, ki vette el a szüzességét és mikor, de az első alkalom cseppet sem romantikus részleteit is felidézte. Mint kiderült, a nagy pillanat 22 éves korában eset meg, partnere pedig maga Superman volt – pontosabban az a Dean Cain, aki később, 1993 és 1997 között, a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai című sorozatban alakította a szuperhőst.

Brooke Shields akkoriban Dean Cainnel járt – Fotó: Photo12 via AFP

A színésznő elárulta: ugyanarra az egyetemre jártak, őt azonban sokkal jobban érdekelte akkor a párkapcsolatuk lelki része, mint a testi. Ennek ellenére lefeküdtek. Az aktus után azonban olyat tett, amire partnere még véletlenül sem számított:

Szex után azonnal kirohantam a szobából, teljesen meztelenül, csak rohantam, azt sem tudtam, hova

– mesélte, hozzátéve: Dean utánafutott egy lepedővel, ráadásul azonnal megértette, miért pánikolt be Brooke, és megnyugtatta, hogy nem akarja elhagyni azután, hogy már lefeküdtek.

Korábban, a „There Was a Little Girl, The Real Story of My Mother and Me” című memoárjában arról írt: édesanyja miatt őrizgette ilyen sokáig a szüzességét. „Azt akarta, hogy csakis a övé legyek. Úgy gondolta, hogy birtokolhat, és az, hogy szexelek, azt jelenti, hogy elhagyom őt” – magyarázta a könyvben a színésznő.

(Via)