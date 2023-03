Széphalmi Juliska boldog, de nem mutatta be kisfiának új szerelmét

Tavaly májusban ért véget Széphalmi Juliska és Sánta László házassága. A Madách Színház táncművésze az elmúlt hónapokban főleg gyermekére és a munkájára koncentrált, szingliként élte az életét. Januárban, amikor megrongálták az autóját, egy közeli barátról ejtett szót, azóta lehetett sejteni, hogy újra rátalált a szerelem, de ezidáig nem beszélt új kapcsolatáról.

Óvatosságból általában csak akkor beszél erről az ember, amikor már stabilnak és komolynak tűnik egy kapcsolat. Boldog vagyok, nemrég még nem gondoltam, hogy ez velem újra megtörténhet.

– A megismerkedésünket nehéz időszak előzte meg, sokat voltam egyedül, talán kicsit bele is törődtem ebbe. Sokat dolgoztam, miközben anyaként is meg kellett állnom a helyemet – nyilatkozta a lapnak.

Rengeteg időt töltenek együtt

Juliska párja, Kovács Richárd táncművész, és a közös munka által találtak egymásra. Egyelőre még kapcsolatuk elején tartanak, és úgy érzi, tökéletesen passzolnak egymáshoz.

Három évvel fiatalabb nálam, ennek ellenére mindenhogy kiegészítjük egymást. Semmilyen szempontból nincs alá-fölé rendeltség a kapcsolatunkban.

– Bár megfogadtam, hogy többet nem lesz szakmabeli a párom, most bebizonyosodott, hogy rengeteg pozitívuma van. A munkahelyünkön töltött időben is együtt lehetünk, tudjuk, mi van a másikkal, miközben támogatjuk egymást. Jó érzés, hogy a színpadon is velem van. Mi este dolgozunk, amit egy civil foglalkozással nehéz összeegyeztetni. Ráadásul így nem kényszerülök abba a helyzetbe, hogy gyermekem és a párkapcsolatom között kelljen választanom – mesélte.

Hatéves kisfia még nem ismeri párját

Juliskának házasságából hat évvel ezelőtt született meg a gyermeke, ám egyelőre még nem mutatta be egymásnak Lacikát és új párját.

Egészséges, harmonikus kapcsolatunk van, de jobban meg kell ismernünk egymást. Lacikát még nem ismeri.

„Amikor már száz százalékban biztosak leszünk abban, hogy egymás mellett képzeljük el a jövőnket, erre is sort kerítünk” – fűzte hozzá.

Már a nyarat tervezgetik

A táncművész most az anyaság mellett főleg kapcsolatára fókuszál, és minden együtt töltött pillanatot igyekszik tartalmasan eltölteni szerelmével.

„Rengeteg közös programunk van, színházba és moziba járunk, sokszor együtt ebédelünk vagy vacsorázunk. Egyelőre itt tartunk, de biztosan később komolyabb dolgok is fölmerülnek közöttünk. Tervezgetjük a nyarat, hiszen minden élmény, helyzet új számunkra” – mesélte a lapnak.