Őszintén vallott függőségéről a csinos színésznő

Cara Delevingne-ről az elmúlt hónapokban nyugtalanító képek, videók kerültek elő, ezért sokan aggódnak a modellért, aki a hírek szerint újra függőségeivel küzdött. A modell rajongói okkal aggódtak, hiszen Cara édesanyjának szintén meggyűlt a baja a heroinnal, így félő volt, hogy ő is lecsúszhat a lejtőn.

A modell a Vogue-nak adott interjút, amelyben arról is mesélt, hogy hétévesen rúgott be először, amiből csak arra emlékezett, hogy másnaposan ébredt a nagymamája házában egy szobalány jelmezben. Tízévesen már altatót szedett az álmatlansága miatt, tizenöt évesen pedig idegösszeomlása volt, ami után antidepresszánsokat kapott. Akkortájt már nemegyszer okozott kárt magában: volt, hogy egy fába verte a fejét, hogy „kiüsse magát”, később az öngyilkosságot is fontolgatta.

A modellből lett színésznő jelenleg négy hónapja józan: az után határozta el magát, hogy szembesült pár lesifotóval, amelyeken kócos hajjal, koszos zokniban, zavarodott állapotban látható.

Fans concerned by shoeless Cara Delevingne's erratic airport behavior https://t.co/qMCm2sYtZ6 pic.twitter.com/GPMb839XOu — Page Six (@PageSix) September 7, 2022

Azért fájdalmas, mert azt hittem, jól szórakozom, de egy ponton rájöttem, hogy nem nézek ki jól. Tehát bizonyos értelemben hálás vagyok ezekért a fotókért

– fogalmazott a modell, aki arról is vallott a magazinnak, hogy a drogok hatására legyőzhetetlennek érezte magát. Akkori viselkedését elvadultnak nevezte. 2022 végén végül bejelentkezett a rehabra, hogy kijózanodjon.