Durva baleset, kamerák előtt karambolozott Tóth Andi pasija

Durva balesetet szenvedett a TV2-n futó Hazatalálsz színésze, Kenéz Ágoston egy autós üldözést követően. Szerencsére nem a valóságban, hanem a sorozatban, így ha a színészért nem is kell aggódni, karakteréért, a Tóth Andit is elcsábító Márkóért nagyon is, hiszen noha magát az ütközést láthatták a nézők a csütörtöki epizódban, azt még homály fedi, hogy túléli-e vagy sem.

A balesetet már láthattuk, mos a kulisszák mögé is bepillanthatunk – Fotó: TV2

Nem veszélytelen egy ilyen forgatás

Kinizsi Ottó, a széria kreatív producere a Borsnak elárulta: bármennyire is kitalált, megrendezett balesetről van szó, még egy ilyen is rejt magában veszélyeket, sőt! Ugyanakkor a volt sorozatszínész azt is felfedte, milyen trükköt alkalmaztak, hogy a lehető legdrámaibb hatást érjék el, ugyanakkor a színészek biztonságban legyenek:

Egy ilyen jelenet forgatása mindig sok veszélyt hordoz magában, hiszen a száguldó autóban, hiába kitalált a jelent, a sebesség az bizony valódi.

„Éppen ezért egy különleges módszert alkalmaztunk a belső felvételek elkészítéséhez, annak érdekében, hogy Ágoston a lehető legnagyobb átélés mellett, maximális biztonságban tudjon játszani. Egy speciális autót használtunk, ami az autósoktatásból lehet ismerős. Így elértük, hogy ugyan a színész ült a volánnál és fogta a kormányt, de a járművet valójában egy képzett és higgadt sofőr vezette az anyósülésről” – magyarázta.