Betegségéről vallott Csonka András: Egy tévéműsorra készült, amikor észrevette, hogy nagy a baj

Csonka Andrásnak már 12 éve nehezíti meg az életét a porckorongsérve. Időről időre előjön a probléma, és bár már régóta tünetmentes volt, mostanában úgy érezte, ha nem vigyáz, ismét kiújulhat a sérve. Emiatt néhány hete már konditerembe jár, ahol szakszerű segítség mellett igyekszik ezt megelőzni. A színész a Metropolnak részletesen beszélt a jelenlegi állapotáról és az első rossz élményéről.

„Még 2008-ban történt, amikor egy tévéműsorra gyakoroltam, és egy hirtelen mozdulattól nagyon megfájdult a hátam. Az orvosnál aztán kiderült, hogy sérvem van. Nagyon feszült, stresszes volt az az időszak. Ha be vannak feszülve az izmok, egy váratlan megterhelés esetén ez bárkivel előfordulhat” – emlékezett vissza az első esetre Csonka András, aki azonban nem nyugodhatott meg, hiszen jól tudta, a sérv nem gyógyítható.

Az eset után sokáig nem voltak tünetei, ám nemrég ismét érezte, hogy valami nincs rendben a gerincével. Kezébe vette a sorsát, tudatosan figyel a teste jelzéseire, és nagyobb hangsúlyt fektet a mozgásra, nyújtásra, gyógytornára és a tartóizmai erősítésére.

„Kezdtem érezni, hogy valami nincs rendben. Tudtam, ha nem vigyázok, ismét kijöhet a sérvem. Az utóbbi években kicsit elhanyagoltam a mozgást, de most elhatároztam, hogy komolyan veszem. Eddig csak akkor foglalkoztam vele, ha fájdalmaim voltak. Akkor gyógymasszőrhöz fordultam, úsztam, gyógytornára és akupunktúrára jártam, hogy elmúljon a fájdalom, most azonban elkezdtem rendszeresen edzeni” – mondta a Metropolnak a színész, aki jelenleg hetente többször is lejár a terembe.

A lakásomtól nem messze van egy fitnesz- és wellnessterem. Szerencsére az edzőm jártas az ilyenfajta problémák kezelésében, tünetmentesítésében is. A sérvet nem lehet gyógyítani, de így, a tornával és a has, gerincizmok erősítésével segíthetek magamon

– mondta optimistán Csonka András.