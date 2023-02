Tarol Lotfi Begi nemcsak a hazai, de nemzetközi szinten is!

A 2022-es évet elképesztő sikerrel zárta Lotfi Begi, amelyet a MAHASZ által közölt, hivatalos, éves adatok is alátámasztanak, így továbbra is hazánk legtöbbet játszott DJ/producereként hivatkozhatunk rá. A napokban „Heartbreak” című első, nemzetközi dalával debütáló lemezlovas pedig úgy néz ki, hogy a 2023-at is egy minden várakozást felülmúló projekttel nyitotta.