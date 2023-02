Szép és szexi: Biankáért lángol Csuti szíve, két hónapja tart a szerelem – Fotók

Igencsak próbára tette Csutit a 2022-es év: véget ért a házassága Kulcsár Edinával, majd azt követően két szakításon is átesett. Ha mindez nem lenne elég, exe G.w.M menyasszonya, a pár pedig első közös gyermekének születésére készül. A magánéleti nehézségek után azonban az üzletember magánélete is rendeződni látszik.

Elsőként a Ripost rántotta le a leplet arról, hogy Csuti szívét újra eltalálta Ámor nyila, választottja pedig a szédítően szemrevaló Bianka. A számos szépségversenyen is indult 26 éves vidéki lány ráadásul nem csak gyönyörű, de okos is: a közelmúltban diplomázott és hamarosan a mesterképzést is elkezdi az egyetemen. Jó hír a férfi olvasóknak, hogy Bianka gondolt egy nagyot, és nyilvánossá tette az Instagram-oldalát – szúrta ki a Ripost. A lány közösségi oldalán elképesztő fotókat találni, a teremtés koronái egyszerre gyönyörködhetnek a képekben és irigykedhetnek Csutira.

Csuti gyerekei még nem látták

Az üzletember új szerelmére sokan kíváncsiak, mindezt pedig csak fokozza, hogy Csuti nem sokat árult el Biankáról.

Úgy tűnik, nem csak a nagy nyilvános bemutató maradt el eddig, a legutóbbi hírek szerint az üzletember gyerekei, Nina és Medox sem találkozott még Biankával.

Nem tudom, mikor mutatom meg, majd eldöntjük. Műsorokba is hívtak minket, de nem megyünk. Ami fix, hogy minden a legnagyobb rendben van velünk. (...) Lassan két hónapja vagyunk együtt és a gyermekeim nem ismerik!

– írta korábban Csuti az Instán.