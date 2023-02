Fészekrakás: Liptai Claudia és Pataki Ádám nem bír leállni

Állandó fészekrakónak tartja magukat Liptai Claudia és Pataki Ádám, akik folyamatosan szépítik, pofozgatják otthonukat.

Mi állandóan rakjuk a »fészekbe a szalmaszálakat«. Ádám mindig egy újabb és újabb okoseszközt talál, amit feltétlenül be kell szereznie otthonra. Én pedig a kis csetreszeket, díszeket szeretem inkább gyűjtögetni

– mondta Liptai Claudia, aki legutóbb kisfia szobájának megszépítését tűzte ki célul.

Fotó: Máté Krisztián

„Marci nemsoká iskolás lesz, igaz, ez még hosszú hónapok kérdése, de mi már most elkezdtünk rá készülni. Az ágyát emeletesre cseréltük, az már nagyfiúsabb neki. A játékai rendszerezésével viszont nem voltunk elégedettek, ezért Ádám egy fantasztikus bútorrendszert tervezett, ami megoldás lett a problémára. Ehhez azonban előtte egy alaposabb lomtalanítás is kellett, hogy csak a szükséges dolgokat pakoljuk át az új bútorba” – árulta el a műsorvezető, aki könnyen válik meg egy-egy használati tárgytól.

„Ádám jobban ragaszkodik a tárgyakhoz, én és Marci viszont olyan típusok vagyunk, akik könnyebben válnak meg ezektől. Egy nagy zsák játékot szedtünk össze, amit továbbadunk. Jó érzéssel tölt el, hogy más még örülhet ezeknek a játékoknak, könyveknek, amik jó állapotban vannak, de Marcinak már nincs rá szüksége. Ilyenkor mindig rájövök, hogy akár ennél is gyakrabban lomtalaníthatnánk a ház többi helyiségében is. Például a garázsban, ahova lassan nem férünk be a sok cucc miatt” – mondta a 95.8 Sláger FM-en hallható ÉdesKettesben Liptai Claudia.