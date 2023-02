Csak Ördög Nóráék tudták megszorongatni Galambos Lajost

Nem mondhatnánk, hogy meglepődtünk, amikor megnéztük, olvasóink mely cikkeket olvasták a legtöbben és legszívesebben. A hármas lista két helyén Galambos Lajos börtön kanosszajárása végzett.

Galambos Lajos mindent vitt... Fotó: Bors

Megszólalt Lajcsi testvére...

A legtöbben arra a cikkre kattintottak a Metropol olvasói közül, melyben Galambos Lajos testvére szólalt meg, miután kiderült, hogy a trombitaművész nem vonult be a börtönbe február 15-én reggel. Lajcsit akkor nem lehetett elérni, de Galambos István elmondta, amit tudott.

Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, hogy Lajcsi éppen merre van, mert ma még nem beszéltünk.

Én is csak annyit tudtam, hogy szerdán esedékes neki a bevonulás – kezdte a a trombitaművész öccse.

Annyit biztosan állíthatok, hogy nincs szökésben, és megvan az oka annak, ha végül nem kellett bemennie a börtönbe

– mondta akkor István, aki egyébként csak nagyon ritkán beszélt testvérével a büntetőügyről, a börtönről pedig soha nem esett szó kettejük között.

Rejtélyes telefonhívás

Ha csak egy hajszállal is, de lecsúszott a heti toplista első helyéről az a cikkünk, melyben egy furcsa telefonhívásról számoltunk be. Galambos Lajos, feltehetően véletlenül felhívta szerkesztőségünket:

"Órákkal azután, hogy kiderült, nem vonult börtönbe, a Bors egyik újságíróját hívta fel a trombitaművész. Valószínűleg egy véletlen hívás lehetett, ugyanis Lajcsi nem a telefonba beszélt, hanem egy hölgyhöz, a háttérben pedig csipogó hangokat lehetett hallani, mintha orvosi gépek hangja lett volna. A pontban kilenckor bekövetkezett furcsa telefonhívás alatt Lajcsi köhögött, majd elhaló hangon köszönetet mondott a társaságában lévő hölgynek"– írtuk még szerdán.

Dehogy vagy csúnya...!

A képzeletbeli dobogó harmadik helyére csúszott be Ördög Nóra és családja, egy cuki és egyben nagyon tanúságos történettel. Ahogy Nánási Pál kezelte kislánya kétségeit, az...

Meglepő apa-lánya beszélgetést örökített meg Nánási Pál és kilencéves kislánya, Mici. Ördög Nóri és a fotóművész gyermekeit sokszor láthatja a nagyközönség, ugyanis az utazásaikat és hétköznapjaikat megörökítő videós tartalmaiknak elengedhetetlen szereplői Mici és Venci. A lassan kamaszkorba lépő lány magabiztosnak tűnik a kamera előtt, ám most egy házi videóban leleplezte le magát: elárulta, hogy nem teljesen elégedett a külsejével. Épp akkor kezdett erről beszélni, amikor apukája a szépségét dicsérte.

– Ilyen szép vagy – kezdett bele az apuka, miközben Micit és saját magát vette kamerával.

Nem, nagyon ronda vagyok

– érkezett az meglepő válasz a káprázatos kislánytól. – De engem ez nem zavar – mondta beletörődve Mici.

– Ne is zavarjon, minden csak nézőpont kérdése – bátorította a büszke édesapa, aki láthatólag nagyon is elégedett csemetéje szépségével. Ügyes trükkel ezután rávette a bizonytalan lányát, hogy vágjon csúnya grimaszokat, hogy meglássa, milyen is az, amikor nem feltétlenül olyan szép.