Megint nem tett lakatot a szájára, Bognár György beszólt Marco Rossinak

A Paksot tavaly és idén is Magyar Kupa-győzelemre vezető, a bajnokságban előbb ezüst, majd bronzérmet szerző tréner mindig is a szókimondásáról volt híres. Bognár György ezúttal sem hazudtolta meg önmagát, amikor az Eldoblak edzésre műsorban csapatáról, egynéhány modernizációs kísérletről, illetve a válogatottról fejtette ki a véleményét. A Paks sikereit elsősorban az erős csapategységnek és a szórakoztató, támadó futballt előtérbe helyező filozófiának tulajdonítja. Kiemelte, hogy a klub a magyar játékosok potenciáljának maximalizálására összpontosít, és az erős csapatjátékuknak köszönhetően még a képzettebb nemzetközi ellenfelekkel szemben is versenyképesek lehetnek.

Bognár György szerint van olyan paksi játékos, aki jobb, mint aki a helyén a válogatottban játszik (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)

Bognár György kicikizte a Diósgyőr korábbi sportigazgatóját

Bognár többször nyilatkozott kritikusan, szkeptikusan a modern futball új szerepköreiről, vívmányairól, köztük az adatokról, így az xG-ről is. Hozzátette, azzal sem ért egyet, hogy lassan Dunát lehet rekeszteni a rengeteg edzővel egy-egy csapatnál. Van olyan csapat, ahol húsz ember dolgozik, például bedobásedző is, sőt, ebből kiindulva beszólt a Diósgyőrtől időközben távozott 28 éves sportigazgatónak, Horváth Csengernek.

Diósgyőrből elment a sportigazgató srác, aki felállított egy olyan területet, hogy teljesítményedző… Hülyén fogok meghalni, de azt sem tudom, mi az. Vajon az mit csinál? Edző nélkül is meg lehet állapítani, hogy valaki nyer vagy nem nyer.

Bognár éppen Marco Rossi egyik felfedezettjét, Nikitscher Tamást találta meg (Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport)

Marco Rossi kiválasztottjaiban is hibát talált

Az elmúlt években, amikor a Paks az NB I egyik legjobbjává nőtte ki magát, egyre több szurkoló kérdezgette meg, vajon a csak magyar játékosokból álló tolnai csapatból miért nem kerül be több futballista a válogatott keretébe. Bognár a szövetségi kapitány válogatási elveiben is talált hibát, de kiemelte, kizárólag Marco Rossinak kell eldönteni, kiket tisztel meg a bizalmával.

Olvasgatom, hogy Rossi beválogathatna több játékost tőlünk, hiszen jó teljesítmény nyújtanak. Nekünk nincsenek kiemelkedő játékosaink, mondjuk egyet-egyet azért meg lehetett volna hívni, például Papp Kristófot, aki válogatott szinten is jól teljesítene. Abban biztos vagyok, hogy jobb, mint Nikitscher vagy Callum Styles. Persze ez nem az én dolgom, ezt Marcónak kell látnia. Abban igaza van, hogy nálunk inkább a csapategység erős, nem az egyének

– véleményezte a válogatási elveket a Paks vezetőedzője.

A teljes beszélgetés felvétele: