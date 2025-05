Eldőlt, ez történik a BL-ben, ha nem a Fradi lesz a bajnok

Igencsak érdemes az utolsó energiáit is megmozgatnia a Fradinak, a Puskásnak és a Paksnak, hogy bajnok legyen. Ugyanis a legújabb döntés értelmében bármelyik csapat lesz is aranyérmes a három közül, az a BL második selejtezőkörében kezdheti meg a szereplését. A kassiesa.net által összerakott számítások szerint – a honlap hiteles forrás az UEFA versenysorozatait illetően – maximum abban tér el a három magyar bajnokaspiráns megítélése, hogy a Bajnokok Ligájának második selejtezőjét kiemeltként kezdik-e meg, avagy sem.

Ha a Puskás és a Paks megnyerné a bajnokságot, a BL második selejtezőkörében kezdhetné meg kupaszereplését (Fotó: Bodnár Boglárka)

Jó hír: a magyar bajnok a második körben kezdheti a BL-selejtezőt

Mindenesetre ez a döntés – az orosz klubok kizárása miatt kezd a BL második selejtezőkörében a ciprusi és a magyar bajnok – egyben azt is jelenti, hogy

mind a Puskás, mind pedig a Paks hatalmas esélyt kaphat egy esetleges bajnoki címmel. Ugyan egyik sem lenne kiemelt a BL-selejtező második körében, ám mindössze egyetlenegy párharcot kellene megnyerniük ahhoz, hogy valamelyik európai kupasorozatban bejussanak az alapszakaszba.

Az FTC zsinórban megszerzett bajnoki címe esetén viszont a fővárosi zöld-fehérek kiemeltként várnák a sorsolást, ami jóval kedvezőbb helyzetet teremthet a számukra.

Megvannak a selejtezők kiemeltjei a BL-ben

A Ferencvárosnak ez már nem lenne újdonság, hiszen a most zajló kiírásban a BL-selejtezők második körében

a walesi The New Saints elleni győzelemmel már biztossá vált, hogy minimum a Konferencialiga alapszakaszában folytathatja. A Puskás és a Paks is eljutott a harmadik számú kupasorozat rájátszásáig, ám mindketten elbuktak az utolsó lépcsőfokban.

Már az is biztos, hogy a BL második körében a szerb Crvena zvezda, a szlovák Slovan, a dán bajnok és az azeri Qarabağ biztosan kiemelt lesz, illetve a Fradi is csatlakozhat hozzájuk, ha megnyeri a bajnokságot.

