Életének 82. évében elhunyt Bujdosó Ágota olimpiai és a világbajnoki bronzérmes kézilabdázó.

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Az egykori kiváló kapus volt klubja vasárnap honlapján közölte, hogy meghalt a "vasasos kézilabdatörténet egyik legkiemelkedőbb alakja".

A weboldal felidézte, hogy a kiválóság a Kilián György Általános Iskola tanulójaként előbb a gerelyhajítással ismerkedett meg, majd 1957-ben kezdett kézilabdázni az Angyalföldi Sportiskolában. 1972 és 1978 között sorozatban hétszer nyert bajnokságot a Vasassal, a Magyar Kupát pedig négyszer hódította el, majd visszavonulása után visszatért az angyalföldiekhez és tagja volt a BEK-ezüstérmes együttesüknek.

Bujdosó Ágota a Vasas első válogatott játékosa volt, a nemzeti csapatban 158-szor lépett pályára, és a 1976-os montreali olimpián, illetve az 1971-es és az 1975-ös világbajnokságon is bronzérmet nyert a válogatottal, melynek csapatkapitánya is volt. A magyar mellett a világválogatottban is többször pályára léphetett.

Bujdosó Ágotát a Vasas SC saját halottjának tekinti.