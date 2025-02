Szoboszlai készülhet a búcsúmeccsre, döntött a Liverpool edzője

Arne Slot tanult a múlt heti szarvashibájából: a Liverpool holland vezetőedzője újra a lehető legerősebb csapatát küldi pályára a szerda esti (20:30, tv: Spíler 1), Everton elleni angol bajnoki mérkőzésére, amely a Goodison Parkban egyfajta búcsúmeccs is: a stadion 120., utolsó derbije. A vendégek több más sztárjához hasonlóan hétvégén pihentetett Szoboszlai Dominik újra a kezdőcsapatban kap helyet.

Szoboszlait visszatette a kezdőcsapatba a Liverpool edzője Fotó: NurPhoto via AFP

Ez a döntés egyben jelzésértékű is, miután az utóbbi napokban többször is élesen bírálta a magyar középpályást a Liverpool hajdani védője, Jamie Carragher. Míg ő sorra ajánlgatja az általa kritizált Szoboszlai helyére szánt focistákat, az edző nemrég hangsúlyozta: sokan méltatanul alábecsülik a 24 éves játékost. Most is az első perctől számít rá.

Szükség is lesz a Premier League-éllovas visszatérő erősségeire a városi rivális elleni Mersey-parti derbin, miután nélkülük a másodosztályban utolsó Plymouth vasárnap 1-0-val kiejtette a Slot-csapatot az FA Kupából.

Egy derbi azért egy derbi, ráadásul idegenben, és ez lesz az utolsó derbi a stadionjukban. Úgyhogy nagyon kemény lesz

– mondta Szoboszlai a Spíler TV-nek.

Szoboszlai kezdő a Goodison Park búcsúderbiján

Egyfelől sporttörténelmi meccs vár Szoboszlaiékra, hiszen a Liverpool most utoljára játszhat a szezon végeztével lerombolásra váró legendás Everton-stadionban, az Anfieldhez közeli Goodison Parkban.

Az 1892 óta fennálló pályán a magyar labdarúgó-válogatott a valaha volt egyik legnagyobb sikerét érte el: az 1966-os világbajnokságon a mieink itt verték 3-1-re Brazíliát, Bene Ferenc, Farkas János és Mészöly Kálmán góljaival. Most a tervezett összeállításból kiderült: újabb magyar klasszis villoghat a stadion 120. és egyben utolsó Everton-Liverpool derbijén (az elsőt 1894-ben rendezték).

Ráadásul az eredeti időpontban (december 7.) tomboló vihar miatt elhalasztott PL-meccsen Szoboszlai bajnoki címre törő csapata 14 fordulóval az idény vége előtt 9 pontra növelheti az előnyét legfőbb üldözője, az Arsenal előtt.