„Nem tudtunk élni velük” – erőltetett menet vár a Fradira

A Ferencváros és az Újpest is több komoly lehetőségig jutott az idei második rangadójukon, gólt azonban egyik csapat sem tudott szerezni a labdarúgó NB I 15. fordulójának záróösszecsapásán. A Fradi ezzel elvesztette a listavezető pozícióját (az új éllovas, a Puskás Akadémia eggyel több mérkőzést játszott), Cristian Ramírez, az alakulat hátvédje sajnálja az elszalasztott helyzeteket.

A Fradi védője, Cristian Ramírez nem elégedett az Újpest elleni döntetlennel Fotó: Polyák Attila

„A derbi mindig remek hangulatban zajlik, tudtuk előre, hogy most is sok néző előtt játszhatunk majd. Újpestre is azzal a céllal érkeztünk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és megszerezzük a három pontot, de számítottunk rá, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen az Újpest egyre stabilabb csapat. A lehetőségeink megvoltak a gólszerzésre, de ezúttal nem tudtunk élni velük” – értékelt a Magyar Nemzetnek Cristian Ramírez.

Az Újpesthez idén nyáron kerülő Horváth Krisztofernek ez volt az első derbije. A lila mezes együttesnek a pontszerzés nem számít rossz eredménynek, de a magyar válogatott szélső úgy érzi, meglehetett volna a győzelem.

„Igazából kicsit szomorúak vagyunk a 0-0 miatt, mert megvoltak a helyzeteink, hogy megnyerjük a mérkőzést, ám sajnos nem tudtunk élni velük, így be kellett érnünk a döntetlennel. Bízom benne, hogy ezt a formát tudjuk továbbvinni” – értékelt Horváth Krisztofer.

A Fradi duplázik a héten

A Fradi ezen a héten újfent két összecsapást játszik, első körben december 5-én, csütörtökön a Debrecen ellen pótolja az elmaradt bajnokiját. A Lokin egyelőre a második edzőváltás sem segített, Nestor El Maestro két mérkőzésen csupán egy pontot szerzett, a DVSC továbbra is a kieső helyen áll. A zöld-fehér mezes együttes december 8-án, vasárnap a Zalaegerszeget fogadja, amely 13 pontjával az éppen csak bennmaradást jelentő, 10. helyen szerénykedik.