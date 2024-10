Nagy bejelentés: A Fradinál marad a világ legjobb játékosa

A háromszoros olimpiai bajnok szerb Dusan Mandic szerződést hosszabbított a Bajnokok Ligája-címvédő Ferencváros férfi vízilabdacsapatánál. A Novi Beogradtól tavaly érkezett világ- és Európa-bajnok balkezes játékos eredeti kontraktusa az idény végén járt volna le, de a két hete Európai Szuperkupát nyert fővárosi klub péntek este bejelentette, hogy az együttműködés most már 2027 nyaráig szól.

Dusan Mandic (jobbra) a Fradinál marad Fotó: Koncz Marton

"A világ legjobb vízilabdázója 2025 nyarától még két évre elkötelezte magát a Ferencvároshoz!" – jelentette be az egyesület honlapján az FTC ügyvezető alelnöke, Nyíri Zoltán. Az M4 Sportnak Mandic a szerződéshosszabbítást illetően kiemelte: voltak más lehetőségei is, de könnyű döntést hozott azzal, hogy továbbra is az FTC-nél vízilabdázik.

"Életem legjobb éve a Ferencvárossal töltött elmúlt idény volt, itt saját magam legjobb verziója vagyok most" - szögezte le. Hangsúlyozta: úgy érzi, nagyon erős csapatot alkotnak, jó úton járnak, az idény első trófeájának megszerzése nagyon fontos volt.