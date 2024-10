Marco Rossi elgondolkozhat a harmadik Dárdai testvér meghívásán

Dárdai Bence nyári átigazolása óta először játszott a német élvonalbeli Wolfsburg kezdőcsapatában. A Német Kupában bravúrt értek el, hiszen hosszabbítás után 1-0-ra nyertek, és továbbjutottak a Borussia Dortmund ellen. Dárdai Bence idén a német U19-es válogatottban szerepelt, és egyelőre kérdéses a jövője, hogy melyik nemzet csapatában folytatja.

Dárdai Bence még nem döntött, melyik felnőtt válogatottban folytatja Fotó: X/VfL Wolfsburg

A két idősebb Dárdai fiú már a magyar válogatottban szerepel, noha korábban mindketten a német utánpótlás-válogatottban játszottak. Dárdai Bence idén a német U19-es nemzeti csapatban kapott lehetőséget. A Dortmund elleni, jól sikerült mérföldkő után Marco Rossi is elgondolkozhat, hogy mikor érdemes bátyjai mellett Bencét is meghívni a nemzeti együttesbe. Persze a döntés egyáltalán nem biztos, hogy Rossi kezében van, annak idején a Dárdai Palkó és Dárdai Márton is alaposan átgondolta, hogy elfogadja-e a magyar meghívót - vélekedett a Magyar Nemzet.