Túl sok volt a buli; Angliában nem kerteltek Szoboszlairól

Varga Kevin idén januárban igazolt a román élvonalbeli Sepsihez, ám itt sem tudott formába lendülni. 24 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólt szerzett és kiosztott egy gólpasszt. A klub ennél többet várt tőle, ráadásul augusztusban súlyos hibát vétett. A magyar válogatott szélső csapattársával, Kecskés Ákossal túl sokáig bulizott az éjszakában, ami miatt másnap elkéstek egy összetartásról. A Sepsinél ekkor lett tele a pohár, és most szerződést bontott a 28 éves Vargával. Kecskés szintén nem úszta meg az incidenst, nem sokkal társa után ő is szabadúszó lett.

Varga Kevin kevesebb mint egy év után repült a Sepsitől Fotó: NurPhoto via AFP

Gulácsi Péter már hosszú évek óta egy párt alkot feleségével, Gulácsi-Vigh Diánával, már két gyermekük született. Diána több vállalkozást is vezet, most pedig új projektbe fogott bele. Ezúttal Lipcsében nyitott pilatesstúdiót. Gulácsi-Vígh Diána üzlettársa sem akárki: a lipcsei illetőségű Soraya Kohlmann, akit 2017-ben Németország szépségkirálynőjének koronáztak meg, és részt vett a Miss Universe versenyen is. Az RB Leipzig kapusa elárulta, az egyik kezdő edzésükön ő is részt vett, és rögtön izomláza is lett a gyakorlatok elvégzése után.

Szoboszlai Dominik kulcsszereplőnek számít Arne Slotnál a Liverpoolban, eddig mindhárom angol bajnoki összecsapását végigjátszotta, a Manchester United ellen pedig gólpasszt adott. A statisztikákkal foglalkozó Sofascore átlagosan 7,53-ra osztályozza, amivel a csapata harmadik játékosa. Ezt azonban Angliában nem feltétlenül gondolják így. A Liverpool.com Power Ranking listáján (rangsorolási rendszer, amely a játékosokat tudásszintjük szerint rangsorolja) nincs a legjobb öt között. Az oldalnál nem kerteltek, Szoboszlai eddig a hetedik pozíciót foglalja el.