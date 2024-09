Áll a bál Sallai körül; Lőw Zsolt újra sztárcsapatnál köthet ki

Sallai Roland alighogy megérkezett Törökországba, egy nagyon fontos sorozatból rögtön hiányozni fog. A Galatasaray új szélsője nem került be a csapat Európa-liga keretébe, ami miatt sok szurkoló azonnal kiakadt. A rajongók nem értik, hogy mi történhetett, a magyar válogatott focista ugyanis egészséges, valamint a vezetőedzővel, Okan Burukkal is jó kapcsolatot ápol. Aggodalomra azonban semmi ok, Sallai már az aláírásánál tudta, hogy ősszel semmiképpen sem fog a sorozatban játszani. A 27 éves futballista szeptember 13-án írt alá a klubhoz, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) határideje pedig szeptember 4. volt, eddig lehetett leadni az őszi El-programra érvényes játékosnévsort.

Sallai Roland lemaradt az Európa-ligáról Fotó: Ahmad Mora

Thomas Tuchel és Lőw Zsolt nyár óta munkanélküliek, a Bayern München a tavalyi szezon után menesztette őket. Egy új lehetőség azonban felmerült számukra, ugyanis az olasz AC Milannál inog Paulo Fonseca alatt a kispad. Fonseca agresszív, letámadásra épülő futballt ígért a szurkolóknak, a felkészülési szezonban pedig az együttes a Manchester Cityt, a Real Madridot és a Barcelonát is legyőzte. A bajnokságot azonban pocsékul kezdte, ami után máris felmerült a kirúgásának a lehetősége. Tuchel opció a Milannál, aki természetesen hozná magával Lőwöt, Fonseca egyelőre viszont időt nyert magának, miután múlt vasárnap csapatával legyőzte az ősi rivális Internazionalét.

Lisztes Krisztián ezen a nyáron hagyta el a Ferencvárost és a német élvonalban szereplő Frankfurthoz került. A felkészülési szezonban ugyan kapott játéklehetőséget, ám a klub végül eldöntötte, nem fog rá az első csapatnál számítani és a tartalékokhoz küldte, akik a német negyedosztályban szerepelnek. A magyar újságíró, Ballai Attila sejti, hogy miért süllyedt ideáig a 19 éves támadó. "A Fradiban az édesapja nagy név volt. Ő volt a "kis Lisztes", bármit tett, ott nem bántották. Frankfurtban már nem ő a kis Lisztes" – mondta Ballai Attila az Origo videójában.