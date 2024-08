Bemutatjuk a Fradi csodagyerekét, akit a Barcelona is vitt volna

Tosin Kehinde szombaton a 62. percben csereként lépett pályára a Ferencvárosban, és 30 perccel később ő lett az Újpest elleni derbi hőse. Már a ráadás perceiben jártunk, amikor a félpályánál, a bal szélen, az oldalvonal közelében labdát szerzett, kapura tört vele, majd a vágta végén öt méterről, éles szögből, nagy erővel a hosszú felső sarokba lőtt. A Fradi ezzel a góllal nyert 1-0-ra.

Kehinde bombagóllal villant az Újpest ellen Fotó: Koncz Márton

Kehinde 15 évesen mutatkozott be a Manchester United tartalékcsapatában, ahol többek között Scott McTominay, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe és Dean Henderson is társai voltak. A Mirror szerint csodagyereknek tartották, Angliában és külföldön egyaránt számos sztárcsapat érdeklődött iránta, közülük a Barcelona volt a legnagyobb név.

– Nehéz szituációnak számított, mert fiatal voltam, és nem egészen tudtam, hogyan működnek az átigazolások – magyarázta Kehinde. – A Unitednél szerepeltem hosszú időn keresztül, soha nem kellett átigazoláson gondolkodnom. Nagy volt az érdeklődés, de ez nem feltétlenül válik konkrét dolgokká. Húszévesen úgy éreztem, tapasztalatot kell szereznem. A United meg akart tartani, és kölcsönbe nem engedett. Nem láttam be, mi értelme van a 23 éven aluliakkal játszani, mert az nem segítene a fejlődésemben. Ezzel egyetértettek a családtagjaim is. Mindig is szerettem a futballt, van egy labdás fénykép, amit anyám készített rólam, amikor egy-két éves voltam. Odahaza, Nigériában a szomszédokkal és az iskolában is állandóan futballoztam.

Kehinde: Portugália után Dánia és Magyarország

Kehinde a portugál CD Feirensét választotta. Nem először hagyta el a komfortzónáját, hiszen hatévesen érkezett Nigériából Manchesterbe, de ezúttal rossz döntést hozott.

– Nem játszottam sokat, úgy éreztem, kicsit félrevezettek azzal kapcsolatban, amit mondtak nekem – mesélte a portugáliai időszakáról Kehinde.

Portugáliából 2019-ben Dániába került, egy szezont kölcsönben a Randersnél töltött, majd 2020-ban végleg aláírt és 2023-ig játszott ott, aztán a Ferencvároshoz került. Az Újpest elleni szombati rangadón csereként lépett pályára, és a 92. percben győztes gólt szerzett. Kehinde értékét 400 ezer euróra taksálja a Transfermarkt, könnyen lehet, hogy személyében Pascal Jansen edző meglelte a Moszkvába távozott Marquinhos utódát.