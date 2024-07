A magyar lányok a legszebbek az olimpián, nekik szurkolunk Párizsban - Fotók

A magyar olimpiai csapat 180 sportolóból áll, 21 sportági szakágban szurkolhatunk a mieinknek. Külön öröm, hogy a klasszikus labdajátékokban négy együttesünknek is szurkolhatunk, a kézilabdában és a vízilabdában vannak ott a férfiak és a nők is.

A magyar csapatban természetesen ott van Kapás Boglárka úszó is, aki óriásit küzdve harcolta ki az olimpiai részévételt. Bogi pályafutása ötödik ötkarikás játékán vesz majd részt, eddigi legjobb szereplése 2016-ban egy bronzérem volt. Azt pedig már az év elején megmondta, hogy az idény végén visszavonul, ezért számára minden verseny egyben utolsó és búcsú is egyaránt. Idén ott lesz az olimpiai csapatban férje, Telegdy Ádám is, aki szintén az úszócsapatot erősíti a játékokon.

