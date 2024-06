„Nagy a nyomás rajtunk, magunknak tettük magasra lécet" - sorsdöntő meccs vár a magyar válogatottra

A pont nélkül álló magyar válogatott vasárnap az A csoport utolsó körében az egy pontos Skóciával találkozik Stuttgartban. Marco Rossi együttesének csak abban az esetben lesz esélye a továbbjutásra, ha legyőzi ellenfelét. Egy nappal a sorsdöntő mérkőzés előtt sajtótájékoztatót tartottak, Szalai Attila bevallotta, nagy a nyomás a magyar válogatotton a skótok elleni meccs előtt.

Szalai Attila (balra) szerint maguknak tették magasra a lécet Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

"Senki sem szeret veszíteni, a 14 veretlen meccs nagy siker volt, önbizalommal duzzadtunk, ez megcsapant, de profik vagyunk, tudni kell kezelni. Átbeszéltük, mi tett minket erőssé, vissza mentünk az alapokhoz, s remélem, ezt meg tudjuk mutatni. Én is érzem, hogy ez az év nehezebb a pályafutásomban, viszont büszke vagyok rá, hogy itt lehetek a válogatottban, igyekszem meghálálni a bizalmat. Az elmúlt egy nem változtatott az önbizalmamom. A skót válogatott jó erőt képvisel, agresszív csapat, labda nélkül is sokat futnak. Erős kontrák, erős ívelések, sok topligás játékosi. Mint csapat készülünk ellenük, nem pedig egyének ellen. Ebben szeretnénk jobbak lenni, mert egységesek. Fizikálisan jó állapotban vagyunk, szép lassan a sérültek is visszatérnek, bízom benne, hogy mindenki teljes erőbedobással fog pályára lépni. Nagy a nyomás, az elmúlt sikerek miatt, mi tettük magasra a lécet, nekünk kell ennek megfelelni. Szeretnénk három pontot szerezni, mert akkor elmondhatjuk, hogy jobban teljesítettünk, mint 2021-ben, amikor két pontunk volt." - fogalmazott Szalai.

A Magyarország-Skócia mérkőzést vasárnap 21 órakor (tv: M4 Sport) Stuttgartban játsszák.