Pénteken startol a Nemzeti Sportrádió – Íme minden, amit tudni lehet

A sport szerelmesei Budapest vételkörzetében az FM 105.9 frekvencián, országszerte és külföldön online és mobilalkalmazáson hallgathatják a rádiót a nap 24 órájában. A Nemzeti Sportrádió alkalmazás már letölthető valamennyi alkalmazásboltból iOS és android alapú mobilkészülékre.

A labdarúgó Európa-bajnokság nyitónapján induló, Közép-Európában is egyedülálló közszolgálati rádiós sportcsatorna által – az M4 Sport, a Nemzeti Sport, az nso.hu mellett – bárhol és bármikor tájékozódhatnak az éteren keresztül is a magyar sportrajongók a legfontosabb sporteseményekről. A mérkőzésközvetítések mellett gazdag sportműsorkínálat várja az új rádiócsatorna hallgatóit. Az indulás napjától a Sportreggel című műsorral kezdhetik a napot hétfőtől vasárnapig 6-tól 10 óráig, amelyben Csisztu Zsuzsa olimpiai nyolcadik helyezett tornászbajnok, műsorvezető, jogász és sportszakember, Risztov Éva többszörösen kitüntetett olimpiai bajnok úszó, valamint Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó várja a hallgatókat. Az adásokban az előző nap sporttörténéseinek értékelése mellett az aktuális sporteseményekről és hétvégi szabadidős programokról is beszámolnak. A meghívott vendégek informatív és szórakoztató beszélgetésekkel várják a hallgatókat. A műsor része a 8.08-kor kezdődő Nemzeti Sportjegyzet blokk.

Nemzeti Sportrádió Fotó: Google

Naponta négy alkalommal, 6.30-kor, 8.13-kor, 12.40-kor és 17.20-kor hallgathatók meg a Nemzeti Sportkrónika hírei, amelyben a legfrissebb sportesemények és összefoglalók hangoznak el. Hétköznap délelőtt 10 órától 12-ig a Visszajátszás című műsor jelentkezik, amelyben emblematikus mérkőzések, legendás közvetítések elevenednek meg, az egykori szereplők mai visszaemlékezéseivel, értékeléseivel aktualizálva, árnyalva. Délben a félórás Bajnokok című portrémagazinban kiváló magyar sportolók életútját és sikereik történetét ismerhetik meg. Hétköznap délután 15 és 18 óra között jelentkezik a Hazafutás című interaktív műsor, amelynek részeként 16 és 17 óra között a Nemzeti Sportkör rovatban sportújságírók ütköztetik véleményüket.