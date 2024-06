A Bajnokok Ligája rekordere újabb sikert húzott be a sorozatban, a Real Madrid nyerte meg a BL idei döntőjét. A spanyolok a londoni fináléban 2-0-ra győzték le a Dortmund együttesét, ezzel 15. BL (illetve BEK) sikerét érte el Európa királya. A gólok a második félidőben születtek, Dani Carvajal és Vinicius Junior talált kapuba.

A mezőny legalacsonyabb tagja, Dani Carvajal (balra) fejesgólt szerzett Fotó: AFP

Pedig az első félidőben úgy tűnt, a németek bombameglepetést okzhatnak, a sárga-feketék többször is ziccerbe kerültek, a spanyol rivális pedig sem hátul, sem elől nem találta a játékát. Az mindenesetre meglepetés volt, hogy a németek nem vezettek a szünetben.

Mindkét csapatban volt egy-egy német búcsúzója. A Real Madrid oldalán Toni Kroos utolsó klubmeccsét játszotta pályafutása során, Carvajal találatánál ő adta szögletből a gólpasszt. Kevéssel előtte állt be a dortmundba az a Marco Reus, aki 12 év utűn nyáron távozik a Borussiától. Akárcsak 2013-ban a Bayern ellen, úgy idén is elveszítette a finálét a Webley-stadionban.

Vinicius Juniorról is érdemes megjegyezni, hogy 23 évesen már a mádodik fináléjában talált a kapuba.

A Real mestere, Carlo Ancelotti edzőként az 5. BL-sikerét érte el.

Spanyol öröm Londonban Fotó: AFP

