Milliárdok jöhetnek a Fradihoz, Kubatov Gábor már a szurkolókat kérdezi a szponzorokról

Nem először fordult elő, hogy kérdőívet kapnak azok a ferencvárosi szurkolók, akik regisztráltak a klub felületén, és rendelkeznek klubkártyával. Ilyenkor az elnök, Kubatov Gábor kéri ki a focidrukkerek véleményét az eredményekről, az átigazolásokról és a jövőbeni tervekről, elvárásokról. Szerda este újabb e-mail érkezett: ebben szó esett többek között Sztanyiszlav Csercseszov kirúgásáról, az azóta lelépő Dejan Sztankovics munkájáról, az NB I-es és a nemzetközi szereplésről is. Szóba került a klub költségvetése, és egy olyan téma is, ami eddig ritkán jött elő ezen a fórumon.

Kubatov gyakran kéri ki a szurkolók véleményét / Fotó: Origo

Az elmúlt hetekben több olyan hír volt olvasható, hallható, hogy nyártól egy tekintélyes külföldi vállalat támogatná a Ferencváros focicsapatát, ez megdobná a költségvetést és az anyagi lehetőségeket. Ennek köszönhetően a nemzetközi kupákban is még inkább versenyképes lenne a csapat, amely az utóbbi 5 évben mindannyiszor ott volt valamelyik főtáblán, a legutóbbi két szezonban pedig tovább is jutott a csoportkörből a tavaszi folytatásba. Az egyenes kieséses szakaszban azonban eddig gólt sem tudott rúgni, 2023-ban az El-nyolcaddöntőben a Leverkusen nyert kétszer 2-0-ra, idén a Konferencialigában pedig a végső győztes Olympiakosz győzött Pireuszban és Budapesten is 1-0-ra.

A lehetséges szponzort később nevesítették is, a pletykák a Gazpromról szóltak, azonban a drukkerek csoportja politikailag vállalhatatlannak tartotta az orosz gázóriás érkezését.

Ebben a témában jöttek most kérdések, több céget is megemlítve.

Ön szerint, ha jogilag lehetséges egy szponzorral való megállapodás, akkor az FTC-nek tekintettel kell lennie a lehetséges partner politikai szempontok alapján történő megítélésére?

- ezzel vezették fel a témakört, a kérdére 4 válaszból lehet egyet megjelölni.

A kérdés és a lehetséges válaszok

Ezt követően rákérdeztek, káros lenne-e kínai, vagy orosz szerepvállalás, majd jöttek a konkrét nevek. A kérdés minden esetben arról szólt, elítélnék-e, ha az adott cég, így a

Huawei, a Gazprom, vagy a Shell

támogatná a Fradi focicsapatát.

Az már biztos, hogy a csapatnak nyáron új vezetőedzője lesz, de ezek után elképzeéhető, hogy belép egy tőkeerős támogató is a klubba.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.