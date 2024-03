Legendánk állítja, óvatossá teheti Szoboszlaiékat az Eb-frász

Varga József rendszeres vendég a Bozsik Arénában a Honvéd hazai meccsein még az NB II-ben is (csak azt sajnálja, hogy legutóbb, a Soroksár elleni 4-1-et egy utazás miatt csak a YouTube-on tudta nézni), és jelen lesz pénteken a Puskás Arénában is, ahol labdarúgó-válogatottunk 20.45-től a törököket fogadja idei első felkészülési meccsén.

Varga József pénteken a helyszínen szurkol a magyar válogatottnak a törökök ellen – Fotó: honvedfc.hu

A kispestiek hajdani háromszoros bajnok, kupagyőztes balhátvédje – akit a szurkolók beválasztottak a Honvéd-legendák álomtizenegyébe is, többek között a két stadionnévadó, Bozsik József és Puskás Ferenc mellé – a 80-as évek közepétől éppen Törökországban légióskodott.

A Kacsa becenéven emlegetett egykori 31-szeres válogatott klasszis a Metropolnak elárulta: nagyon szép emlékeket őriz a Denizlispornál töltött éveiről.

– Nagyon jó időszaka volt az életemnek és a pályafutásomnak. A családnak már nehezebb volt odakint, mert a nagy távolságok, a sok utazás miatt gyakran voltunk távol. Szerencsére azért nem maradtak egyedül, hiszen korábbi honvédos csapattársammal, Kuti Lacival (9-szeres válogatott csatár – a szerző) és az ő családjával együtt voltunk, egy épületben is laktunk. Hogy jól ment a játék, jelzi, hogy amikor a rapszodikusan szereplő kiscsapatnak számító Denizlisporral a második évemben a török Szuperliga 7. helyén végeztünk, egy újságban engem választottak az év legjobbjának, méghozzá minden Törökországban légióskodó külföldi sportoló közül – emlékezett vissza Varga József.

Felvetésünkre, hogy akkori szövetségi kapitányunk, Mezey György 1985 őszén, majd a mexikói világbajnokság évének elején azért nem számított-e rá, mert nem tartotta megfelelő erősségűnek a török bajnokságot, a 69 éves egykori futballista rutinosan felelt: „Ezt tőle kell megkérdezni.”

– Miután kimentem, a sikeres világbajnoki kvalifikációt követően egy ideig valóban nem hívott, de 1986 márciusában, a brazilok elleni 3-0-ra már újra kaptam tőle meghívót, és végig is játszottam, majd szerepeltem a mexikói vb-n is. Emlékszem, először hazaérkezve mennyire csodálkozott mindenki, hogy az itthoni versenysúlyomhoz képest 14 kilót leadtam a törököknél, köszönhetően többek között a másfajta étkezésnek és éghajlatnak – mondta „Kacsa”, majd rátért a mai utódokra, akik a török válogatott ellen kezdik az Eb-felkészülést.

Óriásverések és gól a balga belgáknak Varga József azon kevés focistáink egyike, akik két vb-n (1982, Spanyolország és 1986, Mexikó) szerepeltek. Kétszer volt részese a spanyolok, egyszer-egyszer többek között a brazilok, a hollandok vagy épp a dánok legyőzésének. Egyetlen, de annál emlékezetesebb válogatottbeli gólját a 82-es vb-n lőtte a világklasszis belga Jean-Marie Pfaff kapujába. – Távolról rá akartam rúgni a védőkről lecsorgó labdát, de Törőcsik András belépett elém, és féltem, még őt találnám el. Ezért megtoltam, lendületből kiléptem a kifelé rohanó balga belgák között. Utána annyiban tudatos volt, hogy időben ellőttem, mielőtt túl közel kerülnék és a kapus zárná a szöget. De bal külsővel a hosszút akartam megcélozni, mert Pfaff előzőleg egy lövésemet már kiütötte a rövid felső saroknál. Csakhogy felpattant a labda, így teli rüszttel mégis a rövidbe rúgtam – emlékezett a vb-k történetének 500 legszebb gólja közé bekerült bombájára, ami előtt két védőt elfektetett, másik hármat pedig állva hagyott.

Ő is ott lesz a Puskás Arénában, ha már nem is a pályán, mint például az emlékezetes brazilveréskor, de a lelátón, a hajdani nagyjainknak fenntartott Legendák szektorában.

– Kimegyek, ott a helyem! Szoros meccs lesz, az biztos. Van egy olyan érzésem, hogy

kicsit mindenki vigyázni fog, nehogy megsérüljön az Eb előtt. Ugyan az még odébb van, de szerintem mindkét csapat némileg visszafogott lesz emiatt

– jósolta Varga.

Emlékezhetünk, micsoda drámát jelentett három éve, amikor a részben hazai rendezésű Eb-ről Szoboszlai Dominik és Gazdag Dániel is sérülés miatt maradt le a jelenlegi kerettagok közül.

Amikor Marco Rossi szövetségi kapitányról és csapatáról kértük Varga József véleményét, a közös gyökereiknél kezdte: a Honvédnál, ahol az olasz edző az első magyarországi sikereit érte el a 2013-as bronzéremmel, majd a 2017-es bajnoki címmel.

– Rossit ugye régóta ismerjük, korábban Kispesten is valóságos csodát vitt végbe. Bizonyos szempontból az a csapat sem volt a legerősebb az NB I-ben, mégis a legjobbá tette a szervezettsége, egységessége, csapatszelleme.

Nem annyira a játéktudás, hanem a morál és a hozzáállás miatt végzett az élen. Hasonlót alkot most már évek óta a válogatottnál is.

A játékosok átérzik, micsoda dicsőség ezt az országot képviselni, ezt a címeres mezt viselni, énekelni a himnuszt a meccsek előtt. Kissé talán furcsának tűnhet, hogy ez egy külföldi edző kezei alatt jött össze így, de a magyar szakemberek sajnos nemigen kapnak lehetőséget. Pedig ők is képesek lennének a jó munkára – tette hozzá.

Az utódokról szólva leginkább az övéhez hasonló szerepkörben játszó Kerkez Milosról kértük a véleményét.

– Nagyon ügyes gyerek! Csak azt sajnálom, hogy újabban keveset játszik a klubjában. Ahogy láttam, nem jobb nála, aki a helyén szerepel, de előfordul az ilyen, amikor az edző adott poszton három-négy játékos közül válogathat. Talán, ha legközelebb szerephez jut és nagyot játszik, bennragad a csapatában.

Az biztos, hogy a válogatottban hosszú időn át betöltheti a bal oldali szélső hátvéd szerepét.

Habár mindig úgy tartottam, hogy egy védő elsődleges feladata hátul jól zárni a saját kapuja előtt, de hozzá hasonlóan én is sokszor éppen az ellenkezője voltam: futottam előre támadni, mint egy őrült. Ma talán kissé megkönnyíti ezt, hogy ilyen esetekben mindig visszazár az ember helyére egy középpályás. Meg aztán a magyar válogatott is tulajdonképpen öt védővel áll fel, még ha a szélső védőket középpályásnak is mondják. De végül is oly mindegy, mondani lehet így is, úgy is, a végén az a lényeg, hogy a pályán lévők milyen tartalommal töltik meg a felállást. Márpedig Rossi csapatánál mostanában erre nem panaszkodhatunk – mondta Varga József.