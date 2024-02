Nem csak a pályán, a kispadok mellett is forrtak az indulatok szerda este a Debrecen–Ferencváros Magyar Kupa-meccsen. A találkozót tizenegyespárbajban nyerte meg a Fradi, a hajrát azonban már csak a lelátóról nézhette végig a gárda szerb mestere. A zöld-fehérek több esetben is megkérdőjelezték Karakó Ferenc játékvezető döntését, az igazi botrány azonban a Debrecennek megítélt tizenegyes és az egyenlítés után tört ki.

Dejan Sztankovics magából kikelve őrjöngött a kispadnál, első sárga lapja után még a segítője, Leandro de Almeida fogta le, ne legyen még nagyobb a baj. Sztankovics nem tudott lehiggadni, jött is a második sárga.

Az esetet ide kattintva nézheted meg.

Sztankovics nem fogta vissza magát, Leandro lefogta őt Fotó: Szabó Miklós

A kiállítással még nem ért véget az edző különszáma. Látszólag kezet akart volna fogni Karakóval, azonban visszahúzta a kezét, és inkább megtapsolta a bírót. A látottak alapján a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága gyaníthatóan foglalkozni fog az esettel.

A mérkőzés után Sztankovics helyett a segítő, Leandro nyilatkozott az esetről:

„Nem erről kellene szólnia ennek a meccsnek, hanem arról, hogy nyolcvan percet tíz emberrel játszva is sikerült dominálnunk, mekkorát küzdöttünk, milyen karakteres volt a csapat. Ha egy csapat piros lapot kap, akkor szétesik vagy küzd, velünk utóbbi történt. A harciassággal sikerült továbbjutnunk.”

A Fradi a negyeddöntőben folytathatja a kupasorozatot, vasárnap pedig bajnoki vár rá. A Kecskemét érkezik a Groupama Arénába.