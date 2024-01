Szoboszlait százezrek ünneplik Liverpoolban, Dárdaiékon ámul a világ

Újra a labdarúgók voltak a sztárok az Év Sportolója Gálán. Szoboszlai Dominik 2020 után másodszor lett az év legjobb magyar sportolója, míg a hagyományos csapatok versenyében a fociválogatottat jelölték az első helyre az újságírók. Emellett Marco Rossi lett az év edzője. Szoboszlai sikerének a híre természetesen azonnal eljutott Angliába is. A posztja alatt több csapattársa is gratulált neki. Emellett a 368 ezer követővel rendelkező The Anfield Talk X-csatorna percekkel a díjátadó után a „mi Szoboszlaink” megjegyzéssel büszkélkedett. Sőt, gratulált neki a 380 ezer fős követői tábort felmutató Anfield Edition is.

Szoboszlai Dominik – Fotó: Hegedüs Róbert

Hungarian Sportsperson of the Year🤝



Our Szoboszlai🇭🇺🦁 pic.twitter.com/S2HLcJ1ywl — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) January 8, 2024

Ha nem is az eredményességben és a játékerőben, de egy tekintetben mindenképpen a világ élvonalához tartozik Dárdai Pál német futballklubja. A magyar edző által (előbb játékosként, majd szakvezetőként) már 27 éve szolgált Hertha BSC hazai meccseinek átlagnézőszáma tavaly nemzetközi szinten a 28. legmagasabb volt a sportágban. A berlini gárda sztárcsapatok sorát előzte meg.

A legtöbb szurkolót vonzó focicsapatok 2023-ban: 1. Barcelona (spanyol La Liga) 83 273 néző 2. Dortmund (német Bundesliga) 81 312 3. Bayern München (német Bundesliga) 75 003 4. Manchester United (angol Premier League) 73 586 5. Internazionale (olasz Serie A) 72 960 ...10. Real Madrid (spanyol La Liga - ) 61 499 ...22. Liverpool (angol Premier League) 52 436 ...28. Hertha BSC (német 2. Bundesliga) 49 531 ...32. Paris Saint-Germain (francia Ligue 1) 46 417 ...34. RB Leipzig (német Bundsliga) 45 708

A 2023-as év egyik legnagyobb magyar sportsikerét érte el a magyar férfivízilabda-válogatott. A gárda – ahogy legutóbb 2003-ban és 2013-ban – tartva a tízéves ütemet, júliusban világbajnoki címet szerzett Fukuokában. Az Év Sportolója Gálán megjelent világbajnokok közül többen is feleségükkel, barátnőjükkel jöttek el. Így tett a tavaly nyáron megnősült Manhercz Krisztián is, aki éppen a hétvégén jelentette be, hogy gyermeket várnak kedvesével, Boglárkával.