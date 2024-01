Verstappen kíméletlenül beintett Hamiltonnak és Brad Pittnek

Közismert, Lewis Hamilton egy olyan F1-es témájú film producere, melyben Brad Pitt és Damon Idris is főszereplő. Az Apple Studios produkciós stábja, melyet a paddockban a kitalált tizenegyedik csapatnévvel, az Apex GP-vel ismernek, az elmúlt szezon versenyein forgatott, beleértve a júliusi Silverstone-it is. Bár meghívták, a háromszoros világbajnok Max Verstappen nem volt hajlandó megjelenni a Netflix Drive to Survive című sorozatának negyedik évadában, mert aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a drámai hatás érdekében túlzásba vitték a paddock narratíváit, továbbá kevés érdeklődést mutat a Hamilton-féle új film iránt.

Fotó: AFP

Igaz, dicsérte Pitt játékát korábbi filmjeiben.

Az Ocean's Eleven, az Ocean's Twelve és így tovább, ezek a szerepek Pitt-tel mind megfogtak

– mondta Verstappen, a sportbush.com-nak. „Egyébként szeretem a filmeket, és Brad Pitt természetesen szuper színész. Az austini US Nagydíj előtt láttam néhány klipet az új alkotásból, ugyanis a járművezetői értekezleten bemutatták őket, és elmagyarázták, hogyan forgatták az egészet. Jó volt látni, de nem igazán érdekel, mert nem szükséges látnom egy filmet a saját sportágamról. Ez a produkció egy kitalált történet, és mindig mindent túldramatizálnak benne.”

A hétszeres világbajnok Hamilton a hollywoodi sztrájkok nyomán frissítette a film fejlesztését, és tudatta, a költségvetését meg kell emelni.

Brad és Damon ismét edzésbe áll, tehát idén folytatjuk a forgatást, és máris nagyszerű felvételeket készítettünk. Folyamatosan nyomulunk, bár lehetséges, hogy a film egy kicsit többe kerül

– nyilatkozta Hamilton.